Национальный Лидер Туркменистана и Президент Узбекистана обсудили по телефону подготовку к предстоящим саммитам

19 марта состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого были обсуждены возможности углубления межгосударственного сотрудничества, а также предстоящие региональные саммиты.

В начале разговора собеседники поздравили друг друга с наступающим праздником Новруз-байрамы.

Поблагодарив Шавката Мирзиёева за большой личный вклад в упрочение отношений между Туркменистаном и Узбекистаном, Национальный Лидер туркменского народа констатировал, что сегодня двусторонние связи активно развиваются по самому широкому спектру направлений.

Главным фактором такой динамики является открытый, доверительный и конструктивный политический диалог, установившийся на высшем государственном уровне. Именно встречи и контакты руководителей и лидеров двух государств служат мощными импульсами к дальнейшему углублению туркмено-узбекского стратегического партнёрства.

Предстоящие саммиты

В ходе разговора речь зашла о предстоящим встречах высокого уровня, которые в этом году примет Узбекистан.

«Мы полностью поддерживаем проведение в этом году в Узбекистане Саммитов «Центральная Азия – Европейский Союз» и «Центральная Азия — страны Залива», а также Консультативной встречи глав государств Центральной Азии», – подчеркнул Бердымухамедов, выразив уверенность в совместной работе над подготовкой и проведением указанных международных мероприятий.

4 апреля в Самарканде состоится встреча глав центрально-азиатских государств и руководителей Европейского Союза. В этом связи Аркадаг напомнил, что в своём недавнем интервью телекомпании «Евроньюс» подчеркнул значимость этого первого Саммита такого уровня в контексте дальнейшего развития сотрудничества нашего региона с Европой.

По словам Бердымухамедова, Туркменистан готов к совместной работе над повесткой дня форума, его программой и документами, которые предполагается принять по результатам встречи в верхах.

В настоящее время ведется работа над завершением текстов Совместной декларации по итогам Первого Саммита «Европейский Союз – Центральная Азия» и «Декларации о намерениях. Углубленное сотрудничество в сфере критически важного сырья».

Как отмечалось, туркменская сторона также планирует принять самое деятельное участие в Международной конференции «Центральная Азия перед лицом глобальных вызовов: консолидация во имя общего процветания», организуемой в рамках Саммита 4-5 апреля. Туркменистан вовлечен в подготовку проекта «Концепции «Зелёного развития» Центральной Азии».

«Как видим, охват вопросов очень широкий и все они актуальны. В этой связи считаю правильным детально обсудить все эти темы в ходе предстоящей 27 марта в Ашхабаде встречи министров иностранных дел формата «ЕС – Центральная Азия» и подготовить окончательные решения для глав государств», – подчеркнул в ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов.

Следующей темой, затронутой в ходе переговоров, стала планируемая к проведению в городе Аркадаг 29 марта международная конференция «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», организатором которой выступает Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Отметив, что в ходе конференции предполагается рассмотреть основные, наиболее важные вопросы, касающиеся охраны здоровья детей, их инклюзивного образования, роли и места семьи в воспитании ребенка, оказания социальной помощи детям, Аркадаг пригласил Узбекистан к участию в данном форуме.

Поблагодарив за инициативный подход руководства Туркменистана к решению актуальных проблем современности и эффективному выстраиванию межгосударственных отношений на двусторонней и многосторонней основе, Президент Мирзиёев выразил уверенность, что объединение общих усилий и координация совместных действий послужит устойчивому и стабильному развитию не только двух стран-соседей, но и всего Центральноазиатского региона в целом.

В завершение разговора, Национальный Лидер туркменского народа выразил убеждённость, что Туркменистан и Узбекистан, две братские страны, обладающие высоким авторитетом на мировой арене и активно продвигающие в своей внутренней и внешней политике принципы ООН, будут и далее вносить свой весомый вклад в реализацию долгосрочных и широкомасштабных стратегий и программ, принятых Сообществом Наций, способствовать консолидации международных усилий в целях укрепления глобального мира, безопасности и стабильности, обеспечения устойчивого развития на планете.///nCa, 19 марта 2025 г.