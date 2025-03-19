КАДАП проводит в Ашхабаде тренинг для тренеров по профилактическим мерам против наркомании

19 марта 2025 г. в Ашхабаде, Туркменистан, в рамках Программы по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (КАДАП) стартовал двухдневный тренинг для тренеров по использованию ранее разработанных Руководств по проведению профилактических мероприятий.

В комплекс мер включены мероприятия, направленные на уязвимые группы населения – женщин, молодежь и другие уязвимые группы. Особое внимание уделяется созданию концепции компьютерных программ по обучению и повышению осведомленности молодежи об опасностях психоактивных веществ.



Данные руководства были разработаны в ходе совместной работы экспертов Национального центра профилактики наркомании (Польша) и национальных рабочих групп, в состав которых вошли представители секторов здравоохранения, образования, внутренних дел и неправительственных организаций.

В ходе тренинга будут представлены как образовательные программы, так и обучение тренеров их внедрению. ///nCa, 19 марта 2025 г. (в сотрудничестве с КАДАП)