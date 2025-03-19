БОМКА 10 продолжает повышать квалификацию правоохранительных органов Туркменистана в области современных методов сбора доказательств

13-15 марта в Ашхабаде, финансируемая ЕС Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) организовала практический тренинг для сотрудников Центра криминологических исследований Министерства внутренних дел по использованию 3D-сканера. Цель семинара заключалась в повышении потенциала Центра в области криминалистических расследований трансграничных преступлений через ознакомление с одним из современных инструментов сбора доказательств.

Семинар был связан с недавно приобретенным оборудованием, включая наземный лазерный 3D-сканер, планшетный компьютер и ноутбук, а также специализированным программным обеспечением и инструментами для сбора данных. Новое оборудование позволит следователям создавать высокоточные 3D-модели мест преступлений и доказательств, что повысит точность и достоверность экспертиз, а также поможет привести методы расследования в соответствие с международными стандартами.

Практический тренинг был организован в рамках Компонента 2 Программы БОМКА 10 «Повышение потенциала в области раскрытия нарушений», направленного на поддержку правоохранительных органов и модернизацию процессов расследования, основанных на доказательствах. ///БОМКА, 18 марта 2025