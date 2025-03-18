IFT 2025: Стабильность, ресурсы, стабильные энергоносители, надежная правовая база – чем Туркменистан привлекает инвесторов?

В Ашхабаде состоялся Международный Форум по привлечению инвестиций в частный сектор Туркменистана “Инвестиции в будущее Туркменистана” (IFT 2025). Это значимое событие привлекло внимание предпринимателей, инвесторов и представителей государственных структур, объединенных общей целью — развитие экономики страны через активное инвестирование.

Во время пленарной части форума с ключевым докладом выступил вице-премьер Туркменистана, курирующий торговый сектор, Нокергулы Атагулыев. В своей речи он перечислил ключевые факторы, делающие Туркменистан привлекательным направлением для инвестирования:

Во-первых, социально-политическая стабильность — страна поддерживает устойчивое развитие и благоприятный инвестиционный климат.

Во-вторых, Туркменистан располагает мощной сырьевой базой;

В-третьих, конкурентоспособные цены на энергоносители — обеспечивается стабильность цен на внутреннем рынке.

И наконец, в стране сформирована надежная правовая база — законодательство страны гарантирует защиту инвестиций.

Эти условия создают широкие возможности для укрепления международного сотрудничества и стимулируют приток капиталовложений в частный сектор.

Динамика экономического развития Туркменистана

Как подчеркнул Атагулыев, экономика Туркменистана демонстрирует уверенный рост. В 2024 году ВВП страны увеличился на 6,3%. В рамках национальных инвестиционных программ ежегодно вводятся в эксплуатацию десятки новых объектов промышленности и инфраструктуры. В 2024 году было открыто 86 производственных и социально-культурных объектов.

На 2025 год запланированы инвестиции в размере 40,07 миллиардов манатов, из которых 70% или 26,3 миллиарда манатов направлены на создание промышленных объектов. Примечательно, что более половины этих капиталовложений (13,2 млрд манатов) приходится на частный сектор.

Туркменистан активно поддерживает развитие частного предпринимательства, что отражается в планах довести его долю в ВВП страны до 71,6% к 2025 году.

Роль Союза Промышленников и Предпринимателей Туркменистана

Международный форум IFT 2025 стал частью насыщенной программы мероприятий в рамках празднования 17-й годовщины Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), зонтичной организации для частного бизнеса и государственно-частного партнерства в Туркменистане.

«Если говорить о деятельности Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, то этот Союз, созданный в 2008 году, в настоящее время объединяет свыше 29 тысяч членов и стал мощной структурой, действующей практически во всех отраслях экономики. Союз имеет свою Школа предпринимательства, Коммерческий банк «Райсгал», строительный отдел и публикует собственную газету», – рассказала вице-премьер.

СППТ имеет представительства в Пекине, Дубае, Вене, а также торговые дома в Кыргызстане, Грузии, Афганистане, Китае и других странах. Это способствует расширению экспортных возможностей и интеграции туркменских предприятий в мировую экономику.

«За счет кредитных и собственных средств, а также привлеченных инвестиций предприниматели строят объекты в различных отраслях, вводят в эксплуатацию новые заводы и фабрики. Благодаря реализации этих проектов за 17 лет создано более 420 000 новых рабочих мест», – заявил Атагулыев.

Инвестиционные проекты и экспортный потенциал

Как отметил Атагулыев, Президентская программа социально-экономического развития страны на 2022-2028 годы предусматривает реализацию 155 проектов членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Как стало очевидно из выступления спикера, частный сектор сегодня представлены практической в любой отрасли экономики Туркменистана, производя качественную экспортную и импортозамещающую продукцию.

Частный агропромышленный сектор Туркменистана экспортирует фрукты и овощи, продукты их переработки, кондитерские изделия, прохладительные напитки, фруктовые соки, детское питание, молочную продукцию и другие товары.

Достижения предпринимателей в промышленном секторе также обнадёживают. Частные предприятия перерабатывают полиэтиленовое и полипропиленовое сырье и выпускают различные виды полимерной и пластмассовой продукции, пользующейся большим спросом на зарубежных рынках.

Аналогичным образом высокотехнологичные предприятия производят ковры и ковровые изделия, синтетические моющие средства, дезинфицирующие средства и герметики, а также строительные материалы, такие как краски, клеи и газобетон. Кроме того, имеются крупные предприятия текстильной промышленности, выпускающие пряжу, одежду и обувь.

Члены СППТ строят заводы по производству комплексных удобрений, технического углерода и этилового спирта. Разрабатываются инвестиционные проекты по производству каустической и кальцинированной соды, хлора, соляной кислоты, сульфата натрия, цемента и другой продукции из местных природных ресурсов.

Ведутся также работы по развитию электронной и электротехнической промышленности. Туркменские предприниматели производят телевизоры, электронные платежные терминалы, компьютеры, ноутбуки, планшеты и другие электронные устройства.

Учитывая возможности цифровой экономики в развитии бизнеса на инновационной основе, созданы и активно действуют IT-предприятия, начал работу «Туркмен IT-Парк».

Учитывая стремительное развитие и значимость транспортно-логистической системы во всем мире, под эгидой Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана была создана Ассоциация «Туркмен Логистика».

Развитие туристического сектора также является одним из приоритетов ССПТ.

Международный форум IFT 2025 подчеркивает готовность Туркменистана к открытому диалогу с иностранными инвесторами. Страна приглашает международные компании к участию в крупных проектах в таких сферах, как информационные технологии, туризм, химическая промышленность, транспорт и логистика.

Таким образом, форум стал важной платформой для обсуждения перспективных инвестиционных направлений и установления новых деловых связей, способствующих экономическому процветанию страны. ///nCa, 18 марта 2025 г.