Посольство Израиля в Туркменистане провело ужин-ифтар

Посол Израиля Исмаэль Халди провел ужин-ифтар в Ашхабаде в субботу, 15 марта 2025 года. Среди гостей были члены местной общины, дипломаты, имам города Ашхабада и представители различных организаций.

Гостей угощали разнообразными традиционными блюдами, воплощающими дух Ифтара. В меню был представлен изысканный выбор ближневосточных и местных деликатесов, тщательно приготовленных для создания подлинного кулинарного впечатления. Во время ужина участники обменивались историями и обсуждали важность развития межкультурных отношений в современном мире. Вечер стал подтверждением идеи о том, что, несмотря на различия, люди могут объединяться ради общих ценностей и целей.

Посол Халди выступил с короткой речью. Вот текст его выступления:

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين

Ваша честь, Муфтий Туркменистана, уважаемые коллеги и гости,

Мы рады видеть вас за нашим скромным столом для ифтара.

Рамадан известен как месяц терпимости, когда соблюдающие пост люди садятся за один стол и просто забывают о жажде и голоде этого дня.

Мы видим, как семьи, друзья, родственники и даже коллеги по работе мирно сидят вместе на ифтарах.

И они тоже забывают о своих ссорах, гневе и разочарованиях за день и чувствуют единение.

Смысл ифтара в Рамадан в том, что, помимо сохранения нашей веры в Бога, важно поддерживать диалог и уважение между нами, людьми. Это важнейший принцип мира и примирения.

Пользуясь случаем, позвольте мне еще раз поздравить народ и руководство Туркменистана с празднованием 2025 года как Международного года мира и доверия.

И в этом духе давайте все вместе пожелаем и помолимся о том, чтобы предстоящий год принес только больше единства, здоровья и благословений для всех. Аминь. /// Посольство Израиля в Туркменистане, 17 марта 2025 г.