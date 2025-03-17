Численность населения мира: пик и спад

nCa Report

Численность населения планеты, которая в 2023 году оценивалась в 8,1 миллиарда человек, по прогнозам, достигнет своего пика и составит около 10,4 миллиарда человек к 2080 году, после чего начнется постепенное сокращение. Эта траектория, основанная на средневариантных моделях Организации Объединенных Наций и других демографических исследованиях, отражает замедление темпов роста – с 0,8% в год сегодня до почти нулевого уровня к 2080 году, — поскольку показатели рождаемости падают ниже уровня воспроизводства, старение населения изменяет соотношение иждивенцев, а социально-экономические факторы, такие как урбанизация и образование, еще больше снижают рождаемость.

Континентальные различия сохранятся: численность населения Азии, составляющая сейчас 4,7 миллиарда человек, достигнет своего пика примерно в 5,3 миллиарда к 2050-м годам, а затем сократится до 4,9 миллиарда к 2100 году, что будет обусловлено быстрым снижением рождаемости в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии. В Африке, напротив, будет наблюдаться устойчивый рост, который достигнет 3,0 миллиарда человек к 2100 году, в то время как население Европы будет неуклонно сокращаться из-за низкой рождаемости и старения населения. Северная Америка и Океания будут расти умеренно за счет иммиграции, в то время как население Латинской Америки достигнет пика в середине столетия, а затем сократится.

К 2080 году спрос на продовольствие достигнет своего пика вместе с ростом численности населения, хотя такие инновации, как выращивание мяса в лабораторных условиях, вертикальное земледелие и засухоустойчивые культуры, могут смягчить дефицит.

Однако изменение климата угрожает тропическим регионам снижением урожайности, усугубляя голод в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии. Справедливое распределение продовольствия и сокращение отходов, что крайне важно, поскольку в настоящее время в мире теряется 30% продовольствия, будут определять, что будет определять эпоху — дефицит или изобилие. Постпиковое старение населения в Азии и Европе может негативно сказаться на сельском хозяйстве, зависящем от рабочей силы, усложняя продовольственные системы, даже несмотря на ослабление демографического давления.

Динамика развития энергетики резко изменится. Потребление нефти и газа, которое и без того находится в стадии структурного спада из-за возобновляемых источников энергии, сохранится в основном для использования в неэнергетических целях, таких как производство пластмасс и удобрений. Экономики, зависящие от ископаемого топлива, такие как страны Ближнего Востока и России, могут столкнуться с нестабильностью по мере снижения мирового спроса. Возобновляемые источники энергии, включая солнечную энергию, энергию ветра, передовую ядерную энергию и экологически чистый водород, могут составить 50-70% энергетического баланса к 2080 году, сократив использование ископаемого топлива до 20-30%, сосредоточенного в устаревших отраслях.

В геополитическом плане демографический рост в Африке может сделать ее ключевым экономическим и политическим блоком, в то время как стареющие гиганты, такие как Китай и Индия, будут бороться со снижением своего влияния. Миграция из-за изменения климата – с тонущих островов или районов, подверженных засухе, — станет испытанием для международных институтов.

Конкуренция за водные ресурсы, редкоземельные минералы и пахотные земли может усилить напряженность, хотя механизмы сотрудничества, такие как обновленные соглашения по климату, могут способствовать стабильности. Перспективы мира будут зависеть от преодоления неравенства между стареющими регионами (Европа, Восточная Азия) и молодыми, растущими регионами (Африка, Южная Азия), а также от преодоления угроз, связанных с искусственным интеллектом, таких как автономное оружие и кибератаки. И наоборот, глобальная взаимозависимость, демографическая усталость пожилых людей и дипломатические инновации могут стимулировать сотрудничество.

К 2080 году искусственный интеллект проникнет во все сферы жизни, автоматизируя 40-60% рабочих мест и требуя новых социальных контрактов, таких как всеобщий базовый доход. ИИ может оптимизировать распределение ресурсов и здравоохранение с помощью персонализированной медицины, но вызывает этические опасения по поводу надзора и предвзятости.

В геополитическом плане доминирование ИИ может привести к переопределению власти, усилению гонки вооружений за автономные системы и кампаниям дезинформации. Международные правила в отношении смертоносного автономного оружия и этического управления ИИ станут важнейшими дипломатическими вызовами.

Неопределенность становится все более значительной. Климатические переломные моменты — непредсказуемые изменения, такие как таяние вечной мерзлоты или разрушение океанских течений, — могут перевернуть прогнозы. Прорывы в области термоядерной энергетики, улавливания углерода или добычи космических ресурсов могут изменить сценарии, в то время как культурные изменения в размере семьи, потреблении и управлении будут влиять на конечные показатели.

Мир 2080 года будет балансировать между дефицитом и изобилием, конфликтами и сотрудничеством. Хотя искусственный интеллект и возобновляемые источники энергии предлагают инструменты для решения проблем, их преимущества зависят от справедливого управления и глобальной солидарности. Мир потребует целенаправленных усилий по преодолению неравенства, адаптации к изменению климата и созданию этичного искусственного интеллекта, доказывая, что выбор человечества, а не только демография, будет определять эпоху. Будущее не обязательно должно быть мрачным, но оно потребует дальновидности, инноваций и приверженности общему процветанию. /// nCa, 17 марта 2025 г. (Инфографика – nCa)