Инвестиционный потенциал Туркменистана представлен на круглом столе «Team Belgium Global Gateway» в Брюсселе

14 марта 2025 г., в Брюсселе, Посольство Туркменистана в Бельгии приняло участие в круглом столе Team Belgium Global Gateway, прошедшем во дворце Эгмонт. Организованное Министерством иностранных дел Бельгии совместно с ведущими экономическими агентствами мероприятие объединило представителей правительства, бизнеса и экспертов для обсуждения инвестиций и партнерства в Центральной Азии, включая Транскаспийский транспортный коридор (TCTC).

Советник Посольства Туркменистана выступил с речью, подчеркнув динамичное развитие экономики страны, ее стратегическое положение и дружелюбную инвестиционную среду. Туркменистан нацелен на расширение сотрудничества с Бельгией и ЕС в сферах торговли, логистики и промышленности.

Особое внимание уделялось транспортной и логистической инфраструктуре. Было отмечено, что Международный морской порт Туркменбаши, обрабатывающий более 17 млн тонн грузов в год, становится ключевым узлом евразийской торговли. Развитие железнодорожной сети протяженностью 5000 км, модернизация терминалов и внедрение цифровых технологий открывают возможности для бельгийских компаний.

Важным направлением дискуссии стала энергетика. Туркменский дипломат выделил стратегическое значение Транскаспийского газопровода, обладающего огромным потенциалом для энергетической безопасности Евросоюза, а также газопровода «Восток-Запад», являющегося ключевым звеном национальной газотранспортной инфраструктуры Туркменистана. Было подчеркнуто, что одновременно страна активно развивает «зеленую» энергетику, включая солнечно-ветровые электростанции и умный город Аркадаг.

Круглый стол также стал платформой для обсуждения инвестиционных перспектив в строительной и промышленной сферах Туркменистана. В частности, внимание бельгийских компаний было привлечено к расширению высокотехнологичных индустриальных зон, созданию современных предприятий по переработке полезных ископаемых и внедрению устойчивых методов ведения горнодобывающей деятельности. В качестве знакового инфраструктурного проекта было отмечено строительство скоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабад протяженностью 600 км, направленной на повышение региональной транспортной связности и улучшение эффективности грузоперевозок.

Одним из центральных моментов выступления стал вопрос развития системы здравоохранения и фармацевтической отрасли в Туркменистане. В частности, внимание участников форума было обращено на создание передового медицинского кластера в городе Аркадаг, что станет важным шагом в обеспечении самодостаточности страны в производстве лекарственных средств и медицинского оборудования. Туркменская сторона пригласила бельгийских производителей медицинской техники, инвесторов в сферу здравоохранения и фармацевтические компании к расширению сотрудничества в данном стратегически важном направлении.

Среди зарегистрированных участников форума были ведущие бельгийские компании, такие как Jan De Nul, DEME, Port of Antwerp-Bruges, Sarens и Elia Grid International, которые изучили возможности будущего партнерства в области крупномасштабных инфраструктурных и логистических проектов.

Участие Посольства Туркменистана в Бельгии в форуме подтвердило приверженность страны укреплению торгово-экономических связей с Бельгией и ЕС. В заключение состоялись переговоры о будущих проектах, с акцентом на частный сектор и инновационные механизмы финансирования. ///nCa, 15 марта 2025 г.