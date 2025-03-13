Туркменистан принял участие в заседании Координационного комитета ОТГ

12 марта 2025 года в здании секретариата Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле состоялось 5-е заседание Координационного комитета ОТГ. В мероприятии принял участие Посол Туркменистана в Турецкой Республике М.Ишангулыев.

В работе заседания также приняли участие заместители глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Посол Венгрии в Турции, генеральные секретари ОТГ, ТЮРКСОЙ и ТЮРКПА, руководители Тюркской Академии, Фонда тюркской культуры и наследия, Тюркского инвестиционного фонда.

На заседании были обсуждены вопросы реализации решений принятых в рамках 11-го Саммита ОТГ, совместная деятельность в рамках организации и План мероприятий на 2025 год. Также в рамках заседания главы аффилированных международных организаций ОТГ представили отчеты о своей деятельности в 2024 году.

В своём выступлении на заседании делегация Туркменистана заострила внимание на актуальности темы мира и доверия. Посол Туркменистана подробно ознакомил участников с деятельностью, проводимой Туркменистаном в этом направлении, и подчеркнул символичность того, что в 2025 году страна отмечает 30-летие постоянного нейтралитета, являющегося основой для продвижения диалога, укрепления международного сотрудничества и обеспечения устойчивого мира.



Туркменская делегация также акцентировала внимание участников на важности принятия Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции об объявлении по инициативе Туркменистана 2025 года Международным годом мира и доверия. В этой связи была подчеркнула роль внешней политики Туркменистана, направленной на консолидацию международных усилий по укреплению мира и доверия. ///nCa, 13 марта 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)