Президент Туркменистана принял Европейского комиссара по международному партнерству

В среду, 12 марта, Президент Сердар Бердымухамедов принял Комиссара Европейского Союза по международному партнерству Йозефа Сикела.

Как отмечалось в ходе встречи в последние годы политические и дипломатические отношения Туркменистана с Европейским Союзом стали более активными, сотрудничество развивается не только на двусторонней, но и в формате «Центральная Азия–Евросоюз».

В то же время в Туркменистане реализуется ряд проектов с Европейским Союзом в областях науки и образования, экологии, энергетики, развития транспортно-транзитных коридоров. Учитывая выгодное географическое расположение Туркменистана, стратегическое значение имеет расширение транспортных и транзитных путей.

В этой связи отмечалось, что Туркменистан активно развивает такие перспективные транспортные коридоры, как Север–Юг и Восток–Запад.

Президент страны подчеркнул особое значение Международного морского порта Турк­менбаши возможности которого позволяют существенно сократить маршрут и время крупногабаритных грузопотоков, а также создать благоприятные условия для выхода на Черноморское побережье, Европу, Ближний Восток, Южную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион. В этой связи была выражена уверенность, что порт будет служить надёжным мостом в развитии взаимодействия и торгово-экономических связей между странами Евразии.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного партнёрства и обменялись наилучшими пожеланиями.

Переговоры Министра иностранных дел Туркменистана с Европейским комиссаром по международному партнерству

12 марта 2025 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Европейским комиссаром по международному партнерству Йозефом Сикела, сообщает МИД Туркменистана

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества Туркменистана с Европейским Союзом в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В этом контексте подчеркнута значимость предстоящих контактов на высшем уровне, являющихся основным фактором развития партнерства, в частности первый саммит в формате «Центральная Азия – ЕС». В этой связи затронута подготовка к министерской встрече «ЦА – ЕС» в Ашхабаде.

Стороны обсудили возможности расширения договорно-правовой базы сотрудничества, отметили результативность совместных механизмов, включая Совместный комитет «Туркменистан – ЕС», Межпарламентский диалог, Диалог по правам человека и другие.

Особое внимание уделено продвижению практического взаимодействия социально-экономического характера. Рассмотрены вопросы сотрудничества по развитию торговых связей, транспортной взаимосвязанности, энергетической безопасности, инновационной и инвестиционной деятельности. В этой связи состоялся обмен мнениями по реализации инициативы ЕС «Global Gateway».

Стороны рассмотрели действующие и перспективные специализированные проекты и программы, а также вопросы задействования экспертных навыков ЕС в процесс вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию.

Кроме этого, дипломаты обсудили совместную работу в области поддержания экологической безопасности, сокращения выбросов метана и возобновляемых источников энергии. Также были рассмотрены возможности дальнейшего развития сотрудничества в области образования и науки.

Комиссар ЕС Йозеф Сикела укрепляет партнерство с Туркменистаном в рамках инициативы «Global Gateway»

Европейский Комиссар по международным партнерствам Йозеф Сикела завершил стратегический визит в Туркменистан, подтвердив приверженность ЕС к расширению сотрудничества в рамках стратегии «Global Gateway». Основное внимание в ходе визита было уделено роли ЕС в укреплении интеграции Туркменистана в региональные и глобальные экономические сети, особенно в области транспортного сообщения, возобновляемых источников энергии и упрощения процедур торговли.

Транскаспийский транспортный коридор, являющийся ключевым элементом инициативы «Global Gateway», был одной из главных тем в обсуждениях с Президентом Сердаром Бердымухамедовым, заместителями председателя Кабинета министров и Министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Комиссар Сикела подтвердил приверженность ЕС поддержке ключевой роли Туркменистана в этом стратегическом коридоре, который укрепляет связь между Центральной Азией и Европой.

Он также посетил важный торговый узел – порт Туркменбаши, где встретился с Генеральным директором Агентства транспорта и связи при Кабинете министров Мамметханом Чакыевым. Он подтвердил заинтересованность ЕС в поддержке модернизации инфраструктуры и приведении в соответствие стандартов и законодательства.

Комиссар Сикела сказал: “Мы рассматриваем Туркменистан как ключевого партнера для укрепления связей между Европой и Центральной Азией. Работая вместе в рамках инициативы «Global Gateway», особенно через Транскаспийский транспортный коридор, мы создаем более быстрые и безопасные торговые маршруты, которые откроют новые возможности для бизнеса, привлекут инвестиции и создадут рабочие места. Наши совместные усилия направлены на то, чтобы сократить торговый маршрут между Европой и Азией всего до 15 дней, одновременно помогая Туркменистану стать важным центром торговли между Азией и Европой.”

Сотрудничество в области энергетики и климата было главной темой визита, поскольку инициатива «Global Gateway» уделяет особое внимание устойчивым инвестициям. В рамках программы двустороннего сотрудничества ЕС-Туркменистан были запущены две ключевые инициативы:

Проект стоимостью 6 миллионов евро, реализуемый Международным торговым центром (МТЦ), направлен на поддержку вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) и содействие модернизации экономики.

Инициатива стоимостью 4,5 миллионов евро, реализуемая GIZ, направлена на развитие возобновляемых источников энергии, сокращение выбросов метана и повышение энергоэффективности.

Комиссар Сикела приветствовал присоединение Туркменистана к Глобальному соглашению по метану, подчеркнув важность сокращения выбросов и решений в области устойчивой энергетики для развития более экологичной экономики. Техническая и финансовая помощь ЕС будет способствовать дальнейшему приведению Туркменистана в соответствие с международными торговыми и экологическими стандартами.

Стратегия «Global Gateway» отражает приверженность ЕС преодолению глобальных инвестиционных пробелов путем содействия устойчивому взаимодействию в цифровом, энергетическом и транспортном секторах при одновременном укреплении систем образования и научных исследований. Цель инициативы – привлечь 300 миллиардов евро государственных и частных инвестиций в период с 2021 по 2027 год, способствуя устойчивому росту и устойчивым партнерским отношениям по всему миру.///nCa, 13 марта 2025 г.