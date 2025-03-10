IFT 2025: Международный инвестиционный форум привлечет ведущие компании

18 марта 2025 года в Ашхабаде состоится Международный форум по привлечению инвестиций в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана» (IFT 2025). Мероприятие уже вызывает высокий интерес среди как зарубежных, так и местных компаний. Форум предоставит уникальную возможность познакомиться с перспективными проектами частного бизнеса Туркменистана и обменяться опытом с международными экспертами.

Одним из Генеральных партнеров IFT 2025 выступает индивидуальное предприятие «Ojar Aziýa» – признанный лидер в сфере строительства Туркменистана. С 2008 года компания реализует масштабные проекты по возведению зданий и сооружений различного назначения, неизменно демонстрируя высокие темпы и качество строительства.

В 2024 году «Ojar Aziýa» подписала соглашение с Евразийским представительством «Sino Hydro Bureau 12. Co., Ltd.». В рамках этого сотрудничества планируется строительство высокоскоростной автомагистрали «Серахс-Мары-Серхетабат», что станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры страны.

Помимо строительства, «Ojar Aziýa» активно развивает логистическое направление, обеспечивая эффективные и своевременные грузоперевозки. Компания стремится интегрировать современные технологии и традиционные подходы, создавая проекты, ориентированные на комфорт и безопасность.

IFT 2025 станет ключевой площадкой для развития деловых связей и обсуждения новых инвестиционных возможностей в Туркменистане.

Официальный сайт форума: https://ift.com.tm ///nCa, 10 марта 2025 г. (материал предоставлен организаторами IFT 2025)