Национальный Лидер Туркменистана и Эмир Катара обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

В понедельник, 3 марта, состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани.

В начале беседы стороны обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Ораза и выразили добрые пожелания народам обеих стран.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан высоко ценит отношения с Катаром, сложившиеся за последние годы, и придаёт большое значение их дальнейшему развитию во всех приоритетных направлениях. Национальный Лидер выразил искреннюю признательность Шейху Тамиму за его личный вклад в укрепление взаимовыгодного сотрудничества между странами.

В свою очередь, Эмир Катара отметил значимую роль Аркадага Бердымухамедова в укреплении традиционно дружественных межгосударственных отношений и передал приветствие Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

В ходе разговора стороны с удовлетворением констатировали успешное развитие двустороннего сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, о чём свидетельствует взаимная поддержка инициатив и предложений обеих стран на международной арене.

Торгово-экономические отношения являются важнейшим направлением межгосударственного сотрудничества. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул перспективность туркмено-катарского взаимодействия в таких сферах, как нефтегазовый сектор, химическая и текстильная промышленность, инвестиции, транспорт и торговля. Он выразил уверенность, что имеющийся потенциал и накопленный опыт создают прочную основу для реализации совместных взаимовыгодных проектов.

Лидеры также отметили, что схожесть истории, культуры, традиций, обычаев и духовных ценностей туркменского и катарского народов служит надёжным фундаментом для дальнейшего развития культурно-гуманитарного сотрудничества.

В ходе беседы Аркадаг Бердымухамедов напомнил, что 2025 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия по инициативе Туркменистана. В связи с этим 12 декабря 2025 года в Ашхабаде планируется проведение Международного форума мира и доверия, приуроченного к 30-летию нейтралитета Туркменистана. Национальный Лидер туркменского народа пригласил Шейха Тамима бин Хамад Аль Тани принять участие в этом международном форуме и праздничных мероприятиях, отметив, что это послужит их успеху.

В завершение телефонного разговора стороны пожелали друг другу крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности. ///nCa, 4 марта 2025 г.