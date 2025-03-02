Узбекистан и Туркменистан расширят сотрудничество в сфере социальной защиты

27 февраля 2025 года состоялась онлайн-встреча директора Национального агентства социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан М. Оллоёрова с министром труда и социальной защиты Туркменистана М. Силаповым.

Встреча позволила обменяться мнениями по актуальным вопросам социальной защиты. Кроме того, представители агентства об опыте Узбекистана по поддержке социально уязвимых слоев населения.



По итогам переговоров стороны договорились развивать сотрудничество по ряду перспективных направлений. В частности:

• развитие системы социальных услуг на уровне махалли (общин), повышение эффективности оказания услуг социально уязвимым группам населения;

• развитие системы услуг по уходу за лицами, нуждающимися в постороннем уходе;

• обмен опытом по совершенствованию реабилитации лиц с инвалидностью;

• цифровизация сферы социальной защиты в целях оптимизации процессов оказания социальных услуг и повышения их доступности.

Директор агентства пригласил министра труда и социальной защиты Туркменистана в Узбекистан для ознакомления с реализуемыми в стране проектами в сфере социальной защиты и проведения подробных переговоров о сотрудничестве. ///nCa, 2 марта 2025 г.