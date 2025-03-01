Президент Туркменистана принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии

В пятницу, 28 февраля, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии г-жой Антонеллой Бассани.

В ходе встречи г-жа Бассани подчеркнула заинтересованность Всемирного банка в расширении сотрудничества с Туркменистаном. Она отметила, что масштабные меры, реализуемые в стране по совершенствованию финансово-банковской системы и комплексные программы в различных отраслях экономики, позволяют обеспечивать экономическую стабильность и сохранять высокие темпы роста.

Г-жа Бассани также передала Президенту Бердымухамедову теплые приветствия от главы Всемирного банка.

В свою очередь, глава Туркменистана выразил уверенность, что встречи в рамках визита будут способствовать развитию двустороннего экономического сотрудничества.

В ходе беседы было подчеркнуто значение расширения взаимодействия с зарубежными партнерами в реализации экономических реформ в Туркменистане, в частности, активизации отношений с авторитетными международными финансовыми и банковско-кредитными учреждениями.

Стороны отметили, что сотрудничество Туркменистана с Всемирным банком осуществляется эффективно на протяжении многих лет. В рамках партнерства основное внимание уделяется внедрению цифровой экономики, модернизации финансовой системы, развитию частного сектора и обеспечению экологической устойчивости. Также ведется работа по развитию макроэкономической политики, совершенствованию финансовых рынков и расширению инвестиционных возможностей в стране.

В ходе встречи было отмечено, что стратегически выгодное географическое расположение Туркменистана является ключевым фактором развития транспортно-логистической сферы.

Президент Бердымухамедов подтвердил готовность страны к рассмотрению конкретных предложений Всемирного банка относительно участия в проектах по созданию международных транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад.

«Кроме того, в целях дальнейшего развития сотрудничества с Всемирным банком мы поддерживаем использование новых и более эффективных форм отношений с нашими национальными банками и частным сектором. Считаем целесообразным внедрять в экономику передовые технологии, активизировать финансово-кредитные и консультативные услуги по развитию малого и среднего бизнеса», – сказал глава государства.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана к наращиванию взаимовыгодного партнерства с Всемирным банком и пожелал г-же Антонелле Бассани успехов в работе. ///nCa, 1 марта 2025 г.