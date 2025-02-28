Визит делегации Меджлиса Туркменистана в Катар нацелен на укрепление межпарламентских связей

25-26 февраля 2025 года представители Меджлиса Туркменистана посетили с рабочим визитом Доху, Катар, для участия в заседании туркмено-катарской межпарламентской группы дружбы.

В первый день рабочего визита в медиа-центре состоялась встреча с главным редактором газеты «Аль Шарк» Джабером Салемом Аль-Харми.

В ходе беседы было отмечено, что благодаря усилиям лидеров Туркменистана и Государства Катар двустороннее сотрудничество между двумя странами активно развивается, в том числе создаются новые возможности для эффективного парламентского взаимодействия.

Туркменская сторона рассказала о приоритетах внутренней и внешней политики страны, составе национального парламента, а также о проводимой работе по законодательному обеспечению реализуемых в различных сферах масштабных социально-экономических реформ.

Участники встречи подчеркнули важность инициатив Туркменистана по укреплению основ мира, стабильности и благополучия в регионе и мире, взаимную поддержку инициатив в рамках Организации Объединенных Наций и ее структурных подразделений, а также других авторитетных международных организаций.

Как отмечалось освещение актуальной информации о туркмено-катарских межгосударственных и межпарламентских связях в средствах массовой информации этой страны оказывает позитивное влияние на поступательное развитие партнерских отношений.

***

26 февраля 2025 года состоялась встреча представителей Меджлиса Туркменистана с Председателем Совета Шуры Государства Катар Хасаном бин Абдуллой Аль Ганимом.

В ходе встречи туркменские законодатели представили инициативы, выдвигаемыми нейтральным государством на международной арене, а также приоритетные направления законотворческой деятельности Меджлиса.

В беседе представителей Меджлиса Туркменистана с Председателем Совета Шуры, его заместителем, а также председателем и членами группы межпарламентской дружбы стран Катар – Азии были обсуждены вопросы дальнейшего развития парламентской дипломатии, установившейся между двумя дружественными странами.

В ходе встречи Глава Совета Шуры государства Катар отметил, что Туркменистан и Катар прилагают большие усилия для обеспечения мира в регионе и мира. Политические, дипломатические взгляды двух стран в этом плане весьма близки. Было также отмечено, что имеются все возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества по инициативам, направленным на обеспечение мира.

Туркменская сторона также пригласила руководителей и членов Совета Шуры принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и Международному году мира и доверия.

***

Первое заседание туркмено-катарской группы межпарламентской дружбы было посвящено обсуждению роли межпарламентского диалога, который стал важной частью укрепления сотрудничества между двумя странами. Созданные на двусторонней основе группы межпарламентской дружбы способствуют дальнейшему обмену опытом в законодательной работе и развитию парламентской дипломатии.

В ходе встречи было отмечено, что туркмено-катарская группа межпарламентской дружбы играет важную роль в совершенствовании договорно-правовой базы многопланового туркмено-катарского сотрудничества.

Также было отмечено, что активизация работы группы с использованием возможностей парламентской дипломатии в будущем придаст импульс развитию двусторонних и многосторонних отношений.

В завершение встречи стороны выразили готовность продолжить обмен опытом в сфере законодательства двух стран.///nCa, 28 февраля 2025 г.