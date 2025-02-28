Афганистан и Туркменистан укрепляют железнодорожное сотрудничество: подписаны важные меморандумы

Техническая делегация Афганистана во главе с заместителем министра общественных работ по железнодорожному транспорту Мохаммадом Исхаком Сахибзаде посетила Туркменистан для укрепления двустороннего сотрудничества в области железнодорожного транспорта. Визит ознаменовался подписанием ряда важных меморандумов о взаимопонимании с Агентством железных дорог Туркменистана.

В рамках подписанных меморандумов стороны договорились о сотрудничестве по трем основным направлениям:

– Расширение железнодорожной станции Тургунди

– Завершение строительства 10-километрового участка железной дороги Акина-Андхой

– Разработка технико-экономического обоснования для строительства 55-километровой железнодорожной линии Андхой-Шиберган

Ожидается, что вскоре после подписания меморандумов последует заключение конкретных контрактов на реализацию этих проектов, что позволит начать практические работы в ближайшем будущем.

В августе прошлого года Туркменистан заявил о готовности инвестировать в железнодорожную инфраструктуру Афганистана, в том числе в проект расширения станции Тургунди и строительство первого участка железнодорожной линии Тургунди-Герат.

Было заявлено, что инвестиции планируется окупить за счет доходов от эксплуатации линии.

Практическая реализация этих планов началась уже в сентябре, когда стартовало строительство складского комплекса и разгрузочно-погрузочного двора на территории сухого порта железнодорожной станции Тургунди, а также первого сегмента железной дороги Тургунди-Герат по маршруту Тургунди-Санабар протяженностью 22 км.

Стратегический планы Афганистана и их геополитическое значение

По информации железнодорожного ведомства Афганистана (Afghanistan Railway Authority), Исламский эмират Афганистан намерен построить железную дорогу, ведущую на запад, – от Мазари-Шарифа через Шеберган и Андхой до Акины, чтобы соединиться с железнодорожной сетью Туркменистана.

Линия Андхой-Шеберган. Источник: ARA

Общая протяженность магистрального железнодорожного пути в рамках проекта составляет около 55 км. Эта железнодорожная линия соединит Андхойский район с провинцией Шеберган и пересечет провинцию Джаузджан через два района (Хан Чарбаг, Хваджа–до-Кух).

Основная цель строительства железной дороги Андхой-Шеберган заключается в снижении транспортных расходов и ускорении экономического развития за счет улучшения транспортной логистики и укрепления связей Афганистана с мировой экономикой.

Афганистан намерен стать важным связующим звеном между Китаем и Европой, а также странами Центральной и Южной Азии, особенно с прицелом на обеспечение транзитного доступа для замкнутых сушей центральноазиатских стран к тепловодным портам Индии, Ирана и Пакистана.

Кабул считает развитие железнодорожного сектора, в том числе расширение железнодорожный сетей с востока на запад, важным условием для развития трансграничной и региональной торговли. ///nCa, 28 февраля 2025 г.