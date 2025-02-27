Непреходящая значимость Элвина Тоффлера

Эльвира Кадырова и Равилия Кадырова

Элвин Тоффлер никогда не терял своей актуальности, хотя “информационная перегрузка” — термин, который он ввел, — на некоторое время отодвинула Тоффлера на второй план.

Обладая сверхъестественным даром предсказывать будущее и способностью связно писать длинные тексты, Элвин Тоффлер, работая вместе со своей женой Хайди Тоффлер, создал впечатляюще большой объем трудов. Два его шедевра имеют особое значение: “Шок будущего” (1970) и “Третья волна” (1980).

Элвин Тоффлер (1928-2016) был гигантом среди гигантов. Он жил в эпоху, когда великие писатели действительно жили той жизнью, о которой писали. Джек Лондон жил на принадлежащем ему корабле. Джон Стейнбек собирал виноград вместе с рабочими-мигрантами. Хемингуэй побывал на фронтах войны, почти стерев границы между корреспондентами и участниками боевых действий. Элвин и Хейди в течение пяти лет работали “синими воротничками” на сборочных линиях. Все они пишут, основываясь на личном опыте.

В книге “Шок будущего” Тоффлер ввел понятие “потрясений будущего” — психологической и социальной дезориентации, вызванной ускоренными изменениями. Он утверждал, что отдельные индивидуумы и общества были плохо подготовлены к беспрецедентной скорости, с которой появлялись новые технологии, происходили культурные сдвиги и возникали экономические системы. Этот феномен проявляется в чувстве отчуждения, тревоги и сопротивления переменам, когда люди ошеломлены огромным количеством происходящих вокруг них преобразований.

Сегодня, как никогда, очевиден шок от будущего. Развитие искусственного интеллекта, автоматизации и биотехнологий привело к разрушению отраслей промышленности и переосмыслению работы, образования и коммуникации. Платформы социальных сетей изменили то, как мы формируем отношения и потребляем информацию, что часто приводит к поляризации и дезинформации. Предупреждение Тоффлера об опасностях, связанных с неспособностью адаптироваться к быстрым изменениям, служит наглядным напоминанием о том, что устойчивость и обучение на протяжении всей жизни являются важнейшими навыками для того, чтобы ориентироваться в этом изменчивом ландшафте.

В книге “Третья волна” Тоффлер изложил концепцию понимания истории человечества через призму трех волн развития: аграрного общества (Первая волна), индустриального общества (вторая волна) и постиндустриального, или информационного, общества (Третья волна). Каждая волна привносила глубокие изменения в технологии, экономику, политику и культуру, коренным образом меняя образ жизни и взаимодействия людей.

Идеи Тоффлера дают ценные уроки:

Технологический прорыв: поскольку искусственный интеллект и робототехника меняют рынки труда, акцент Тоффлера на адаптивности подчеркивает важность повышения квалификации и переподготовки работников. Правительства и организации должны уделять приоритетное внимание системам образования, которые готовят людей к работе в будущем. Социальная сплоченность: Во все более фрагментированном мире предупреждения Тоффлера о дестабилизирующих последствиях быстрых перемен подчеркивают необходимость инклюзивной политики, которая устраняет разногласия — будь то поколенческие, географические или идеологические. Устойчивое развитие: в более поздних работах Тоффлера говорилось о необходимости балансировать между прогрессом и экологической ответственностью. Сегодняшнее стремление к зеленым технологиям и экономике замкнутого цикла отражает его дальновидность по теме отношений человечества с окружающей средой. Информационная перегрузка: С распространением данных и цифровых инструментов предостережение Тоффлера от “информационной перегрузки” становится особенно уместным. Для преодоления этого потока требуется критическое мышление, медиаграмотность и механизмы, обеспечивающие доступ к достоверной информации.

Тоффлер не только правильно предсказал будущее, но и подчеркнул ценности, которые общество должно продвигать. В интервью Австралийской телерадиовещательной корпорации в 1998 году он сказал: «Обществу нужны люди, которые заботятся о пожилых людях и которые умеют быть сострадательными и честными. — Обществу нужны люди, которые работают в больницах. — Обществу нужны все виды навыков, которые являются не только когнитивными, но и эмоциональными. — Вы не можете управлять обществом, опираясь только на данные и компьютеры». /// nCa, 27 февраля 2025 г