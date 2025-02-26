Региональный форум ООН призывает к целенаправленным действиям по ускорению устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе

На открытии 12-го Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (АТФУР) 25 февраля 2025 года региональные лидеры и заинтересованные стороны подчеркнули настоятельную необходимость принятия целенаправленных, основанных на фактических данных решений для ускорения прогресса в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). Несмотря на устойчивый экономический рост, который помог миллионам людей выбраться из нищеты, ожидается, что к 2030 году будет достигнуто менее шестой части задач ЦУР, если нынешние тенденции сохранятся.

Армида Салсия Алисджахбана, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), подчеркнула потенциал региона в обеспечении устойчивого развития за счет технологий, перехода к энергетике и преобразования продовольственных систем. “Теперь, когда в нашем распоряжении есть средства для достижения устойчивого развития, наши обязательства должны воплотиться в конкретные действия”, – призвала она.

В своем видеообращении заместитель Генерального секретаря ООН Амина Дж. Мохаммед подчеркнула ключевую роль региона в достижении ЦУР. Она призвала участников обеспечить, чтобы потребности Азиатско-Тихоокеанского региона определяли глобальные действия в ближайшие годы. На форуме также были освещены такие важные проблемы, как изменение климата, демографические сдвиги и подчеркнута необходимость инвестиций в образование, здравоохранение и занятость молодежи.

Шайал Нанд, представляя движение Youth Call to action (молодежь призывает к действию), подчеркнула важность доверия молодежи к инновационным, научно обоснованным решениям, в то время как Бина Палликал, выступая от имени гражданского общества, призвала правительства и учреждения ООН ставить во главу угла равенство и инклюзивность, а не прибыль, для достижения “справедливости в области развития”.

Форум служит ключевой платформой для обзора прогресса в достижении региональных ЦУР и формирования глобального диалога по вопросам развития. В течение следующих четырех дней участники сосредоточат свое внимание на целях, связанных со здравоохранением, гендерным равенством, достойной работой, морскими экосистемами и глобальными партнерствами. Результаты станут основой для дискуссий на глобальном политическом форуме высокого уровня в июле.

Важным событием стало то, что ЭСКАТО, Азиатский банк развития (АБР) и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) выпустили “Отчет о партнерстве в достижении ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2025 год”. В отчете подчеркивается важность справедливого перехода к “зеленой” и “голубой” экономике, приводится более 50 примеров масштабируемых решений по всему региону. В нем делается упор на создание достойных рабочих мест и обеспечение того, чтобы никто не остался в стороне по мере перехода экономики к устойчивому развитию.

Поскольку регион сталкивается с такими серьезными проблемами, как климатические риски и старение населения, делегаты согласились с тем, что для обеспечения устойчивого будущего для всех необходимы срочные, всеобъемлющие действия. /// nCa, 25 февраля 2025 г.