В Ашхабаде состоялось 4-е заседание Региональной руководящей группы БОМКА 10

20 февраля финансируемая ЕС Программа содействия управлению границами в Центральной Азии провела 4-е заседание Региональной руководящей группы (РРГ), на котором были рассмотрены достигнутые результаты и согласованы планы на последний год реализации проекта.

Встреча прошла в Ашхабаде, Туркменистан и собрала представителей донора, консорциума, реализующего программу, и национальных партнеров, непосредственно участвующих в реализации проекта в каждой из пяти стран Центральной Азии.



На сегодняшний день БОМКА10 успешно реализовала почти 90% запланированных мероприятий в пяти странах, сосредоточившись на институциональном развитии пограничных ведомств, повышении потенциала в области раскрытия нарушений, содействии законным торговым потокам через границы и укреплении трансграничного сотрудничества. С момента запуска 10-ой фазы Программы в апреле 2021 года было организовано 306 мероприятий, в том числе 275 тематических. 77 мероприятий проведено в 2024 году. Среди мероприятий – координационные встречи, взаимные визиты для ознакомления с лучшими практиками стран Европейского Союза, тренинги и семинары по разным направлениям, которые проходили как в офлайн, так и онлайн-форматах. В Программе задействовано более 6 тысяч участников, при этом увеличилось число женщин, а также подключились новые министерства и ведомства. В рамках 10-й фазы Программы также усилилось взаимодействие с другими международными организациями, в общей сложности было проведено 77 совместных мероприятий.

По мере приближения к завершению текущей фазы программы будут продолжены усилия по завершению оставшихся мероприятий, а также консолидации достижений и успешных примеров долгосрочного воздействия, устойчивости работы по направлению к миру и стабильности в регионе Центральной Азии.

РЦПДЦА принял участие в заседании Региональной руководящей группы БОМКА

20 февраля в Ашхабаде состоялось заседание Региональной руководящей группы БОМКА (Программа управления границами в Центральной Азии) с участием представителей всех пяти государств Центральной Азии, посольств Европейского Союза (ЕС), расположенных в регионе, а также Регионального Центра по Превентивное Дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) и Управления ООН по борьбе с терроризмом (UNOCT). Встречу открыла заместитель министра иностранных дел Туркменистана г-жа Мяхри Бяшимова.

Программа BOMCA, финансируемая ЕС, направлена на повышение безопасности и стабильности в регионе путем содействия устойчивому экономическому развитию посредством комплексного управления границами. Десятый этап Программы, начатый в 2021 году, направлен на институциональное развитие органов пограничного контроля, содействие законным торговым потокам и улучшение трансграничного сотрудничества в приграничных районах.



Участники совещания рассмотрели тенденции, связанные с приграничьем в регионе, и мероприятия 10-го этапа Программы. Они также дали рекомендации для 11-го этапа Программы БОМКА, который должен быть запущен в ближайшее время.

В своем выступлении РЦПДЦА, напомнив, что сотрудничество с БОМКА основано на Совместном плане действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии, особо подчеркнул важность продолжения взаимодействия в рамках инициативы “Сеть раннего предупреждения о борьбе с терроризмом для Центральной Азии”.///nCa, 24 февраля 2025 г.