ЕАБР: На Центральную Азию приходится 47% всех китайских инвестиций в Евразийском регионе

Китай — крупнейший экспортер инвестиций в Евразийский регион. Его накопленные прямые инвестиции составили 58,6 млрд долл. на конец первого полугодия 2024 года. Об этом заявлено в последнем докладе Евразийского Банка Развития (ЕАБР) «Взаимные инвестиции на Евразийском континенте: новые и старые партнеры».

Китайские инвестиции традиционно сосредоточены в сырьевом секторе (36,2 млрд долл.).

За период 2023 год – первое полугодие 2024 года, инвестиции в электроэнергетику выросли за полтора года в 2,1 раза, до 4,1 млрд долл., 85% из них направлены в Узбекистан (солнечные и гидроэлектростанции).

Рост вложений в обрабатывающий сектор за полтора года составил 8%, до 11,8 млрд долл., 97% из них — в Центральную Азию, включая автозавод в Узбекистане, керамогранитный завод в Казахстане.

На Центральную Азию приходится 47% всех инвестиций КНР или 27,7 млрд долл. США.

Основные получатели инвестиций среди стран Центральной Азии — это Казахстан (10,4 млрд долл. на конец первого полугодия 2024 г.), Узбекистан (4,3 млрд долл.) и Туркменистан (9,5 млрд долл.).

Крупные проекты в Центральной Азии относятся к сырьевому сектору. В последние годы преобладающую роль в крупных запускаемых проектах играет сектор электроэнергетики.

Ряд значимых проектов в секторе электроэнергетики:

Солнечная электростанция в Узбекистане. Компании China Poly Group и China Electric планируют инвестировать 350 млн долл.

Газотурбинная электростанция в Узбекистане. В 2022 г. суверенный фонд Китая Silk Road Fund приобрел у ACWA Power (Саудовская Аравия) 49% акций будущей электростанции. Объем инвестиций — 345 млн долл.

Гидроаккумулирующие электростанции в Узбекистане. Строительство началось во второй половине 2023 г. Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию — 2030 г. Компания-инвестор — China Southern Power Grid International. Планируемая общая сумма инвестиций 1,6 млрд долл.

Ветроэлектростанция в Казахстане. Greenfield-проект на сумму 140 млн долл. компании China Power International Holding Ltd.



Крупнейшие проекты с участием китайских инвесторов в Евразийском регионе приходятся на сырьевой сектор

Проект «Багтыярлык» — разработка месторождения по добыче углеводородов в Туркменистане компанией CNPC с накопленным объемом инвестиций в 9,4 млрд долл.

Проект Bold Tumur Eruu Gol LLC — разработка железодобывающего месторождения в Монголии. Объем накопленных инвестиций — 5 млрд долл.

Проект «Ямал СПГ» — добыча, сжижение и поставки природного газа при участии компаний CNPC в Ямало-Ненецком автономном округе (Россия) с объемом инвестиций в 4,3 млрд долл.

С полным текстом доклада можно ознакомиться здесь: https://eabr.org/analytics/special-reports/vzaimnye-investitsii-na-evraziyskom-kontinente-novye-i-starye-partnery/ ///nCa, 21 февраля 2025 г.