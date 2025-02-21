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Государственная таможенная служба Туркменистана запустила первое мобильное приложение о таможенных правилах

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Государственная таможенная служба Туркменистана запустила первое мобильное приложение о таможенных правилах, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан». Этот проект был реализован в партнёрстве с Программой содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемой ЕС.

Официальное мероприятие по запуску и презентации мобильного приложения “Таможенная Служба” состоялось 19 февраля в Ашхабаде с участием представителей Европейского Союза, таможенных органов пяти центральноазиатских государств, Программы БОМКА, а также руководителем по Восточной Европе и Центральной Азии Международного Центра по Развитию Миграционной Политики (МЦРМП).

Мобильное приложение разработано по инициативе Государственной таможенной службы Туркменистана в рамках компонента 4 «Укрепление трансграничного сотрудничества» Программы БОМКА 10.

Приложение включает такие ключевые функции, как:

  • информация о таможенных процедурах Туркменистана для физических и юридических лиц;
  • нормативные и правовые документы;
  • онлайн-калькулятор тарифов;
  • заполнение пассажирской декларации в онлайн- и офлайн-режимах.
  • информация для экспортных операций;
  • списки таможенных пунктов;
  • список товаров, запрещённых к ввозу и вывозу;
  • контактная информация таможенных брокеров Туркменистана и другое.

Мобильное приложение разработано туркменской компанией «Asman Oky».

Пилотная версия приложения была запущена в феврале 2024 года. За прошедший год приложение скачали 8 тысяч пользователей. Сейчас приложение активно используют более одной тысячи человек из Казахстана. Узбекистана, Турции и других стран, в том числе 600 из Туркменистана.

Мобильное приложение Государственной таможенной службы Туркменистана доступно бесплатно в Google Play и App Store на туркменском, английском и русском языках. ///nCa, 21 февраля 2025 г.

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