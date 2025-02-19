TEIF 2025: Пленарное заседание будет посвящено устойчивому развитию, экономическому росту и региональному сотрудничеству

Туркменский экономический инвестиционный форум (TEIF 2025) в Куала-Лумпуре (23-24 апреля 2025 года) откроется ключевым пленарным заседанием, посвященным экономическому росту и региональному сотрудничеству в условиях глобальных изменений.

На этом важном заседании выступит Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алисджахбана, которая поделится ценным опытом в области устойчивого развития и региональной интеграции с особым акцентом на Центральную Азию.

Ее участие в TEIF 2025 подчеркнет критическую важность трансграничного сотрудничества для стимулирования регионального развития.

Это первое пленарное заседание, способствующее диалогу и сотрудничеству, послужит важной платформой для изучения новых инвестиционных тенденций, новых партнерских отношений и растущей роли Туркменистана в мировой экономике. Целью сессии является определение будущего экономического ландшафта региона, а также его позиции во все более взаимосвязанном и динамичном мире.

Валери Дюкро выступит модератором ключевой сессии TEIF 2025 в Куала-Лумпуре, посвященной чистой энергетике и устойчивому развитию

Поскольку глобальный энергетический ландшафт продолжает развиваться, одной из ключевых фигур, обсуждающих методы устойчивого развития энергетики, является исполнительный директор Глобального газового центра (GGC) Валери Дюкро. Она выступит модератором шестой сессии предстоящего Туркменского энергетического инвестиционного форума (TEIF) 2025 года в Куала-Лумпуре, Малайзия, на тему “Роль чистой энергии в создании устойчивого будущего: сокращение выбросов метана, CO₂ и монетизация”.

Дюкро, опытный руководитель с более чем 27-летним опытом работы в энергетическом секторе, уже давно является движущей силой в развитии международного диалога по вопросам перехода в энергетическом секторе. Ее карьера началась во французском энергетическом гиганте ENGIE, а позже, с 2009 по 2014 год, она руководила Газовым центром ЕЭК ООН (Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций). Последнее десятилетие она возглавляла GGC, влиятельную ассоциацию, созданную крупнейшими газовыми компаниями для содействия дискуссиям между заинтересованными сторонами в газовой отрасли. Основанный в декабре 2014 года, GGC служит важной платформой для сотрудничества, проведения встреч и круглых столов с ключевыми партнерами, такими как Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) и Международное общество по изучению переходного периода в энергетике (ISETS).

Предстоящая сессия TEIF 2025 обещает стать важной возможностью для лидеров отрасли, политиков и специалистов в области энергетики изучить инновационные решения для сокращения выбросов метана и углекислого газа, продвижения технологий получения чистой энергии и монетизации этих усилий. Как эксперт по глобальным преобразованиям в энергетике, Дюкро поделится ценным опытом о том, как такие страны, как Туркменистан, богатые природными газовыми ресурсами, могут внести свой вклад в более чистое и устойчивое будущее. Ее опыт хорошо согласуется с целями Международного года мира и доверия (2025), в рамках которого Туркменистан играет центральную роль в содействии миру и экологической устойчивости посредством сотрудничества в области энергетики.

В основе работы Дюкро лежит видение низкоуглеродного будущего, в котором газовый сектор играет ключевую роль в смягчении последствий изменения климата. Ее опыт, особенно в газовой отрасли, позволяет ей лидировать в дискуссиях о сокращении выбросов и преобразовании энергетического рынка, что делает ее идеальным модератором сессии такого глобального значения.

Ее лидерство в Глобальном газовом центре и приверженность переходу к энергетике, несомненно, будут определять тематику обсуждения экологически чистых энергетических технологий на TEIF 2025, предоставляя участникам возможность углубиться в важнейшие вопросы, связанные с выбросами, энергоэффективностью и растущей ролью природного газа в устойчивом мировом энергетическом балансе.

Подробнее на https://teif-turkmenistan.com/en

///nCa, 19 февраля 2025 г.