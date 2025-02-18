Вице-премьер Гельдымырадов представляет Туркменистан на Каспийском экономическом форуме в Тегеране

Туркменская делегация во главе с заместителем Председателя Кабинета министров по вопросам финансово-экономического блока Ходжамырадом Гельдымырадовым находится в Тегеране на Каспийском экономическом форуме, который проходит 17-18 февраля 2025 года.

17 февраля 2025 года Гельдымырадов встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

Согласно сообщениям нескольких СМИ, включая Trend и Mehr, Ареф подчеркнул, что правительства обеих стран заинтересованы в упрощении торговли и дальнейшей активизации частного сектора.

Он также заявил, что Иран не видит никаких ограничений в развитии отношений между Тегераном и Ашхабадом и ожидает, что договоренности, достигнутые в ходе визита туркменской делегации в Иран, будут реализованы в ближайшее время.

«Между двумя странами существуют возможности для двустороннего и многостороннего сотрудничества в области энергетики, транспорта, транзита, а также развития экономических отношений между прикаспийскими государствами», – сказал он.

В ходе встречи заместитель премьер-министра Туркменистана Ходжамырат Гельдымырадов также отметил, что Туркменистан серьезно настроен на расширение сотрудничества с Ираном в различных областях и рассматривает Иран в качестве долгосрочного приоритетного партнера.

«Ожидается, что двустороннее и многостороннее сотрудничество в рамках Экономического форума Прикаспийских стран будет способствовать благосостоянию и развитию региона», – отметил он. /// nCa, 18 февраля 2025 г. (основано на репортажах Trend и Mehr) (фото – ISNA)