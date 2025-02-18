В Ашхабаде состоялся брифинг по вопросам сотрудничества Туркменистана с ООН в области прав человека и гуманитарного права

17 февраля 2025 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг, посвященный работе Туркменистана в области защиты прав человека и соблюдения международного гуманитарного права в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций.

В мероприятии приняли участие представители Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, главы и представители специализированных структур ООН.

На открытии брифинга выступили Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, Региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Матильда Богнер, Директор департамента по обеспечению работы Совета по правам человека и договорных механизмов Махамане Сиссе-Гуро, прибывший с рабочим визитом в Ашхабад впервые.

В ходе брифинга была представлена информация о деятельности Туркменистана в области защиты прав человека, поддержания гендерного равенства с учетом полученных рекомендаций со стороны международных партнёров в рамках четвертого цикла Универсального периодического обзора (УПО).

Участники брифинга ознакомились с результатами конкретной деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права в рамках совместной работы с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Состоялась заинтересованный обмен мнениями касательно дальнейшего сотрудничества Туркменистана с международными организациями по данной тематике.///nCa, 18 февраля 2025 г.