Укрепление регионального сотрудничества: видение ОТГ в области торговли, культуры и взаимосвязанности в тюркском мире

nCa Report

Казахстанской информационное агентство “Казинформ” опубликовало подробное интервью с Кубанычбеком Омуралиевым, генеральным секретарем Организации Тюркских Государств.

Приводим резюме интервью:

Организация тюркских государств (ОТГ) занимает стратегическое положение на перекрестке Востока и Запада, Севера и Юга, занимая площадь в 4,5 миллиона квадратных километров и являясь домом для почти 170 миллионов человек. Это выгодное расположение открывает огромный потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества. В совокупности государства – члены ОТГ занимают 12-е место в мире по объему ВВП, а общий объем внешней торговли достигает 860 миллиардов долларов. Однако на долю внешней торговли приходится лишь 5% от этой цифры – примерно 42,3 миллиарда долларов, что незначительно больше, чем 3% несколько лет назад. Организация намерена увеличить эту долю до 10% в ближайшем будущем, в то время как двусторонняя торговля между государствами-членами продолжает расти.

Например, товарооборот между Кыргызстаном и Турцией резко вырос за последние пять лет. Когда Кубанычбек Омуралиев впервые стал послом Кыргызстана в Турции, товарооборот составлял всего 150-160 миллионов долларов. За два года он превысил 1 миллиард долларов, что свидетельствует о возрождении исторического Шелкового пути. Этот рост распространяется не только на товары, но и на услуги, что в настоящее время является ключевым направлением деятельности ОТГ. Для дальнейшего расширения торговли ОТГ готовит многостороннее соглашение о свободной торговле и услугах между своими членами.

Чтобы облегчить торговлю, ОТГ работает над устранением барьеров в сфере транспорта и логистики. В настоящее время ведется сотрудничество с такими организациями, как Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) и Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ). Такие проекты, как “eTIR”, “ePermit” и “eCMR”, направлены на упрощение транспортных операций и ускорение пересечения границ. Кроме того, соглашения о комбинированных грузовых перевозках и упрощенных таможенных коридорах улучшают региональную логистику.

Краеугольным камнем проекта является Транскаспийский международный транспортный коридор, также известный как Средний коридор, который соединяет Азию с Европой через страны Дальнего зарубежья. Этот маршрут, исторически являющийся частью Великого шелкового пути, на 2000 километров короче Северного коридора и в три раза быстрее морских путей, позволяя товарам доставляться в Европу из Китая всего за 15 дней. Улучшая инфраструктуру, ОТГ стремится утроить пропускную способность коридора до 11 миллионов тонн к 2030 году. Ключевым компонентом этой инициативы является железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, строительство которой началось в декабре 2024 года. Протяженность железной дороги составит 523 километра, в том числе 305 километров по территории Кыргызстана. Железная дорога будет включать 27 туннелей и 46 мостов, что значительно сократит транзитные расстояния и позволит обрабатывать до 15 миллионов тонн грузов в год.

Инвестиционное сотрудничество является еще одним приоритетом. В 2023 году был создан Тюркский инвестиционный фонд с уставным капиталом в 500 миллионов долларов для финансирования проектов, способствующих развитию внутренней торговли и привлечению инвестиций. Союз торгово-промышленных палат тюркоязычных государств, представляющий более 2 миллионов компаний, играет жизненно важную роль в укреплении экономических связей. Кроме того, недавнее Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики, подписанное в Бишкеке, знаменует собой значительный шаг на пути к беспрепятственной цифровой торговле и трансформации в странах- членах ОТГ.

Помимо торговли и инвестиций, ОТГ развивает сотрудничество в области образования, культуры и туризма. Союз тюркских университетов объединяет более 100 университетов, содействуя обмену студентами и преподавателями и продвигая общие образовательные стандарты. Важной вехой стало принятие в Баку единого тюркского алфавита, призванного сохранить языковое наследие и расширить коммуникацию между тюркоязычными народами.

Туризм также становится все более популярным направлением. Такие программы, как “Тюркский шелковый путь” и “Табаррук Зиярат”, посвящены культурному наследию других стран, в то время как инициатива “Столица туризма тюркского мира” привлекает внимание к таким городам, как Джалал-Абад в Кыргызстане, который был назван столицей туризма на 2025 год. Зимний туризм набирает обороты благодаря созданию Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран и планируемой системе “Единый ски-пасс”, обеспечивающей беспрепятственный доступ к горнолыжным подъемникам в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. В этом году Узбекистан примет первый чемпионат тюркоязычных стран по лыжным гонкам.

Эти инициативы не только углубляют культурные и туристические связи, но и способствуют экономическому росту и взаимообогащению, укрепляя видение ОТГ о взаимосвязанном и процветающем тюркском мире. /// nCa, 18 февраля 2025 г.