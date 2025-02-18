Президент Узбекистана находится с официальным визитом в Кувейте

17 февраля во дворце «Аль-Баян» в городе Эль-Кувейте Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций.

В начале беседы глава Узбекистана выразил искреннюю признательность Эмиру за оказываемый радушный прием и высокое внимание, тепло поздравив лидера и дружественный народ Кувейта с предстоящими национальными праздниками.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-кувейтских отношений дружбы и многопланового партнерства.

Президент Узбекистана особо отметил успешно реализуемую в Кувейте государственную программу «Видение 2035», цели и задачи которой созвучны с долгосрочными приоритетами Стратегии развития Нового Узбекистана.

С удовлетворением отмечены интенсивные политические контакты и межведомственные обмены, устойчивый рост взаимного товарооборота и инвестиций.

В прошлом году плодотворно проведено первое заседание Межправительственной комиссии, организован ряд значимых деловых мероприятий.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной и финансово-технической сферах.

В качестве приоритетных направлений практического сотрудничества определены: «зеленая» энергетика, промышленная кооперация, сельское хозяйство, транспорт и логистика, инфраструктура, градостроительство, здравоохранение, туризм.

В целях продвижения совместных проектов достигнута договоренность о создании таких механизмов, как Инвестиционная платформа и Деловой совет, а также открытии торгового дома в городе Эль-Кувейте.

Отдельное внимание уделено наращиванию портфеля проектов с Кувейтским фондом арабского экономического развития в рамках новой Программы партнерства.

Кроме того, согласовано проведение перекрестных недель культуры и туризма в Узбекистане и Кувейте, активное содействие участию представителей двух стран в культурно-гуманитарных мероприятиях в области искусства, музыки, кино, образования и спорта.

В ходе встречи подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества, Шанхайской организации сотрудничества, Движения неприсоединения и других авторитетных структур.

Обсуждены совместные меры по подготовке и проведению предстоящего в мае этого года в городе Самарканде саммита диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива».

Лидеры также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.

По итогам переговоров главы двух государств приняли решение развивать и укреплять всеобъемлющее партнерство.

В завершение переговоров Президент Узбекистана пригласил Эмира Кувейта посетить нашу страну с визитом.

По итогам состоявшихся в городе Эль-Кувейте переговоров Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах приняли Совместное заявление о развитии узбекско-кувейтских отношений всеобъемлющего партнерства.

Были также подписаны следующие документы:

Соглашение о сотрудничестве в области промышленности;

Протокол к Соглашению о воздушном сообщении;

Соглашение о сотрудничестве в трудовой сфере;

Соглашение о сотрудничестве в области создания «умных» городов;

Соглашение о сотрудничестве в сфере искусства и культуры;

Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения;

Программа мероприятий в сфере туризма на 2025–2027 годы;

Соглашение о сотрудничестве с Кувейтским фондом арабского экономического развития.

Растущее партнерство между Узбекистаном и Кувейтом

Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и Кувейтом в последние годы обретает особую динамику. Не вызывает сомнения, что две страны обладают достаточным потенциалом для кратного увеличения товарооборота и активно работают в данном направлении.

Так, 2024 год продемонстрировал беспрецедентную активность экономического взаимодействия. Состоялось более 50 визитов представителей крупных и средних кувейтских компаний и финансовых институтов в Узбекистан. Среди них делегации Кувейтского фонда арабского экономического развития, компаний «Gulf General Trading Co.», «Petroleum Dynamics», «Al-Tijaria Group», «The Commercial Real Estate Сo.», «Rawasi Kuwait Holding Co.», «Kuwait Investment Co.» (KIC), «AlJaber Group Holding», «Biomedix Medical Group Co.», «Advanced Medical German Co.», «KAMCO Investment Co.», «Alkandari General Trading Co.», «Unique Goods», «Zenith Business Solution», «Golden Carpet», «AlMawashi» и других.

Президент компании «Kuwait Investment Company» Юсуф аль-Али и генеральный директор компании «Gulf General Trading Co.» Ияд Салих приняли участие 2-3 мая 2024 года в III Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Кувейтские бизнесмены также принимали участие в состоявшемся в ноябре прошлого года бизнес-форуме «Кашкадарья Инвест-2024», прошедшем в Карши. На нем Кувейт представило руководство компаний «Gulf Care Gen. Trad. Co.», «Biomedix Medical Group Co.» и «Advanced Medical German Co.».

Успешными стали и организованные в мае и августе 2024 года в Кувейте бизнес-форумы и выставки «Made In Uzbekistan». Кроме того, делегации Узбекистана во главе с руководством министерства инвестиций, промышленности и торговли, Общественного совета по поддержке предпринимательства и более 100 узбекских предпринимателей посетили Кувейт, где провели плодотворные переговоры.

В 2024 году в Ташкенте также состоялось первое заседание Межправительственной совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором приняла участие делегация Кувейта во главе с министром финансов и государственным министром экономики и инвестиций г-жой Нурой аль-Фассам.

Новым фактом в двусторонней торговле в 2024 году стал осуществленный впервые экспорт из Узбекистана в Кувейт более 20 тонн свежих фруктов и овощей. Это стало первым шагом к расширению торговых связей между нашими странами. Плодотворное участие представителей узбекских компаний в агровыставке «Kuwait International Agro Food Exhibition», проходившей 15-16 декабря 2024 года в Эль-Кувейте, проложило дальнейший путь к расширению номенклатуры экспорта узбекской продукции на кувейтский рынок.

В инвестиционной сфере в минувшем году начаты переговоры с кувейтской корпорацией «Fouad Al-Ghanim and Sons Group of Companies» о реализации совместных проектов стоимостью 640 миллионов долларов США по строительству гидроэлектростанций в Бостанлыкском районе и пяти проектов стоимостью 50 миллионов долларов по обеспечению питьевой водой пяти регионов Узбекистана.

Кроме того, продолжается активное сотрудничество с Кувейтским фондом арабского экономического развития (КФАЭР). Благодаря льготным кредитам Кувейта в Узбекистане реализуются крупные социальные проекты в сфере здравоохранения, образования и различных инфраструктурных отраслей.

С 2000 года при участии фонда в Узбекистане реализовано 10 проектов общей стоимостью 210 миллионов долларов в сфере инфраструктуры, строительства и здравоохранения, а также заключено соглашение об оказании технической помощи на сумму 500 тысяч долларов.

Нельзя не отметить тот факт, что правительство Кувейта оказало финансовую помощь для оснащения комплекса Имама аль-Бухари в Самарканде, Фонду «Хазрат Имама», в строительстве и оснащении нового здания Международной исламской академии, компьютеризации 50 школьных классов и оснащении медицинских учреждений нашей республики.

Наряду с этим, в январе прошлого года хирурги кувейтских клиник компании «Gulf General Trading Co.» в качестве благотворительной помощи провели тридцать операций на сердце у маленьких детей в медицинских учреждениях Ферганской области.

Складывающиеся прочные исторические и духовные узы между Узбекистаном и Кувейтом находят свое выражением в активном сотрудничестве в сфере культуры и образования. Оба государства придают особое значение сохранению и популяризации исламского наследия, его изучению и передаче будущим поколениям.

Культурный обмен между странами становится важным мостом взаимопонимания. На регулярной основе проводятся совместные выставки, конференции и фестивали, раскрывающие богатство традиций, искусства и литературы двух народов. Особое место занимает сотрудничество в сфере изучения исламской культуры, исторических памятников и рукописного наследия, что открывает новые перспективы для исследовательской деятельности и научных связей.

На данном направлении организуются взаимные визиты представителей научных сообществ двух стран, их участие в различных международных и культурно-просветительских мероприятиях, проводимых в Узбекистане и Кувейте.

Так, кувейтские артисты являются постоянными участниками международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари», проходящего в Самарканде. Представители Узбекистана, в свою очередь, принимали участие в международных выставках прикладного искусства в Кувейте, «Исламское искусство», женской одежды, международной конференции «Женщины и здоровье».

В 2024 году представители Кувейта приняли участие в Азиатском женском форуме, состоявшемся в Самарканде на тему «Региональные подходы к вопросам расширения экономических, социальных и политико-правовых возможностей женщин», 12-й сессии министров туризма государств-членов Организации исламского сотрудничества, которая проходила в Хиве, в Международной биологической олимпиаде имени Абу Али ибн Сино в Бухаре, во Всемирном фестивале молодежи в Самаркандской, Бухарской, Джизакской, Хорезмской областях и городе Ташкенте, в симпозиуме «LIPTIS Pharmaceuticals Annual Scientific Symposia», который проходил в Ташкенте, в «Центральноазиатском саммите по грузовым авиаперевозкам» в Ташкенте.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что Узбекистан и Кувейт создали хорошую основу для дальнейшего развития и укрепления отношений в новых областях, достигли значимых успехов в ряде направлений и готовы и дальше раскрывать имеющийся огромный потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

Несомненно, предстоящий официальный визит главы нашего государства в Кувейт придаст дополнительный импульс углублению двустороннего взаимодействия, расширению экономических и гуманитарных связей, а также будет способствовать дальнейшему выводу партнерства на новый уровень. /// nCa, 18 февраль 2025 г. (источник текста: официальный веб-сайт Президента Узбекистана, Посольство Узбекистана в Туркменистане, фото – President.uz).