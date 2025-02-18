Послание Президента Сердара Бердымухамедова по случаю Дня Дипломатического работника Туркменистана

У

важаемые работники дипломатической службы Туркменистана!

Сердечно поздравляю вас с Днём дипломатических работников Туркменистана!

С первых дней своей независимости Туркменистан придерживается принципов позитивного нейтралитета, равноправного сотрудничества и добрососедства в международных отношениях.

Положительный опыт, накопленный в этой сфере за последние годы, продемонстрировал, что политика нейтралитета полностью соответствует нашим национальным интересам и благородным целям Организации Объединённых Наций. Ярким подтверждением этого является тот факт, что специальными резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН постоянный нейтралитет Туркменистана был дважды признан.

В настоящее время на системной основе реализуется наша миролюбивая и гуманная внешняя политика, направленная на дальнейшее развитие международных отношений и приумножение авторитета Отчизны в мире. Наши главные цели в этой области широко отражены в Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2022–2028 годы.

В данной связи перед дипломатической службой стоят важные задачи по защите национальных интересов Туркменистана, реализации международных инициатив страны по актуальным вопросам мировой политики, дальнейшему развитию дружественного, открытого и многопланового сотрудничества с разными государствами и международными организациями.

В этом контексте хотел бы подчеркнуть большую роль, которую играют мастерство и опыт туркменских дипломатов, и в то же время к выполнению этих задач вам нужно подойти с большой ответственностью.

В частности, в сложной глобальной обстановке дипломатическая служба нашей страны должна прилагать все усилия для дальнейшего укрепления доверия, тесной поддержки, оказываемого Туркменистану международным сообществом, продвижения наших принципов нейтралитета, мира и взаимного уважения, дружбы и братства на мировой арене.

Как известно, по инициативе нашей страны Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций специальной Резолюцией объявила «2025 год – Международным годом мира и доверия». Этот год мы торжественно отметим вместе со всем мировым сообществом.

В этом направлении под руководством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага проводится необходимая работа, организуются различные политические мероприятия на национальном и международном уровнях.

Тот факт, что насыщенный знаменательными событиями 2025 год ознаменован 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана и 80-летием основания Организации Объединённых Наций, ещё более повышает его значимость.

Уважаемые дипломаты!

На протяжении многих лет мы прилагаем большие усилия для совершенствования деятельности дипломатической службы Туркменистана, укрепления её финансового и материально-технического обеспечения, повышения профессионализма дипломатов.

Дипломаты должны отреагировать на столь серьёзную поддержку государства, успешно реализуя внешнеполитическую стратегию Туркменистана и последовательно приумножая его международный авторитет.

Следует отметить, что активность нашей Отчизны на мировой арене с каждым годом возрастает в плане международного сотрудничества и его важных особенностей. Наше государство последовательно укрепляет отношения с разными странами и международными организациями, в первую очередь с Организацией Объединённых Наций.

Выдвижение Туркменистаном международных инициатив по глобальным вопросам мировой повестки дня, которые находят широкую международную поддержку, стало благородной традицией.

В то же время это помогает нашему государству постоянно совершенствовать свою международную деятельность и более креативно подходить к решению глобальных проблем.

Исходя из своего правового статуса нейтралитета Туркменистан рассматривает в качестве главных задач современности использование превентивной дипломатии в решении международных вопросов, эффективное применение принципов нейтралитета, всестороннее развитие миротворческого диалога, восстановление культуры доверия. Полагаю, что эти принципы, актуальные для нынешней международной обстановки, найдут отражение и в представленной Туркменистаном на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Глобальной стратегии безопасности, которая станет важной базой межгосударственных и международных отношений в XXI веке.

Уважаемые работники дипломатической службы!

Ещё раз искренне поздравляю вас с Днём дипломатических работников Туркменистана!

Убеждён, что ответственные задачи, возложенные на дипломатическую службу страны по всесторонней защите национальных интересов Туркменистана, дальнейшему приумножению его высокого авторитета на международной арене, будут выполнены на должном уровне!

Президент Туркменистана

Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ./// nCa, 18 февраля 2025 г.