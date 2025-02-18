Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана и ЮНИСЕФ повышают уровень образования в области социальной работы для создания более сильной системы социальной защиты населения

С 10 по 15 февраля ЮНИСЕФ и Министерство труда и социальной защиты населения в сотрудничестве с Министерством образования Туркменистана провели программу по наращиванию потенциала для укрепления образования по специальности бакалавриата социальной работы в Туркменистане.

Тренинг, проведенный в Туркменском государственном университете имени Махтумкули в г. Ашхабад и Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейди в г. Туркменабат, способствовал повышению квалификации преподавателей университетов в преподавании новых дисциплин, включающих социальную работу, совершенствованию учебных программ и методик обучения, использованию научно обоснованных подходов и в целом повышению профессионализма и практичности образования в области социальной работы.

Социальные работники играют важную роль в сплочении семей, помогая им преодолевать трудности и обеспечивая детям возможность расти в безопасной и благоприятной среде.

Тренинг, проведенный международным экспертом доктором Саломе Намичеишвили, помог преподавателям и студентам университетов освоить новые способы преподавания и применения навыков социальной работы. Занятия включали в себя интерактивные методы обучения, практические упражнения и обсуждение реальных случаев из жизни, чтобы студенты были хорошо подготовлены к оказанию помощи каждому человеку, семье и сообществу.

Туркменистан ввел программу бакалавриата по социальной работе в 2023 году в рамках национальных усилий по улучшению социальных услуг после принятия Закона о социальных услугах в 2021 году. По мере развития профессии важно снабдить будущих социальных работников знаниями и навыками, необходимыми для укрепления семей, предотвращения распада и поддержки воссоединения, где это возможно.



Благодаря этим семинарам и постоянному партнерству представители научных кругов, Министерства труда и социальной защиты населения, организаций социального обслуживания и ЮНИСЕФ объединили усилия, чтобы объединить политику, практику и образование, обеспечив комплексный подход к развитию социальной работы. Социальные работники необходимы для повышения благосостояния всех людей, оказания помощи в удовлетворении потребностей наиболее нуждающихся людей и достижения ЦУР. ///nCa, 18 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)