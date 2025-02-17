14 февраля 2025 года в МИД Туркменистана состоялось заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

В заседании приняли участие руководители и представители Министерства иностранных дел, Министерства образования, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и других отраслевых министерств и ведомств страны, Омбудсмен Туркменистана, руководители Института государства, права и демократии Туркменистана, Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана, главы общественных организаций.

В соответствии с повесткой дня, были рассмотрены итоги деятельности Межведомственной комиссии за 2024 год и задачи на нынешний год, объявленный «Международным годом мира и доверия».

В ходе обсуждения итогов проведённой за отчётный период работы выступавшие отметили, что защита законных интересов граждан согласно общепризнанным нормам международного права является приоритетным вектором государственной политики нейтрального Туркменистана.

Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве по международному гуманитарному праву с Международным комитетом Красного Креста Туркменистана.

Также рассмотрены вопросы по претворению в жизнь «Национального плана действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы», «Национального плана действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021-2025 годы», «Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2023-2028 годы».

Как подчёркивалось в рамках обмена мнениями, в числе приоритетных задач Межведомственной комиссии большое внимание уделяется вопросам повышения правовых знаний населения, расширению доступа к правовой информации.

Наряду с этим, констатировалось, что последовательно совершенствуется законодательство Туркменистана с учётом национального опыта и общепринятых норм международного права.

На заседании Межведомственной комиссии был рассмотрен ряд других вопросов. ///nCa, 17 февраля 2025 г. ( в сотрудничестве с МИД Туркменистана)