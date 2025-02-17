Аркадаг готовится к празднованию 30–летия нейтралитета Туркменистана – Запланирована реконструкция Монумента нейтралитета

15 февраля 2025 года Национальный лидер туркменского народа герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов рассмотрел вопросы подготовки к празднованию 30-й годовщины нейтралитета Туркменистана и “Международного года мира и доверия” в 2025 году. В ходе рабочей встречи с представителями правительства были обсуждены вопросы, касающиеся реконструкции Памятника нейтралитета. На встрече была подчеркнута важность гармоничного сочетания новых сооружений с существующими парковыми зонами и объектами инфраструктуры.

Аркадаг посетил Памятник нейтралитета, отметив его историческое значение и преображение окружающей территории. Он подчеркнул необходимость усилий по модернизации, которые отражали бы нейтральный статус страны и принципы ООН. Были рассмотрены проекты, запланированные к реализации в южной части столицы, включая проекты благоустройства и инфраструктуры. Национальный Лидер озвучил конкретные рекомендации по проектам.

В сообщении государственного информагентства TDH подчеркивается важность организации мероприятий высокого уровня и обеспечения надлежащего финансирования, приема гостей и культурных мероприятий. Аркадаг рекомендовал создать музей, посвященный нейтралитету Туркменистана, и использовать передовые технологии при модернизации Монумента. Он также подчеркнул важность скоординированный усилий министерств и местных органов власти для обеспечения успешного празднования, отражающего достижения и инициативы Туркменистана.

Аркадаг также предложил назвать этот район Комплексом зданий Нейтралитета и разместить на видном месте эмблему ООН. В заключение Гурбангулы Бердымухамедов, обращаясь к членам Кабинета Министров, сказал, что выпавший снег – это явление природы, которое олицетворяет процветание и достаток, а также это знак того, что нынешний год будет наполнен великими достижениями. /// nCa, 17 февраля 2025 г.