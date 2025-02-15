Состоялась встреча Посла Туркменистана с Государственным секретарем Министерства энергетики Румынии

13 февраля 2025 года в здании Министерства Энергетики Румынии состоялась встреча Посла Туркменистана в Румынии А.Аннаева с Государственным Секретарем Министерства энергетики Румынии, сопредседателем румынской части туркмено-румынской рабочей комиссии по сотрудничеству в энергетической сфере г-ном Павел-Касиан Нитулеску и представителями соответствующих департаментов.

В ходе встречи стороны отметили наличие позитивного опыта взаимодействия между двумя странами в сфере энергетики и в целях дальнейшего развития и расширении двусторонних связей была рассмотрена возможность реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли. Особое внимание стороны уделили развитию торгово-экономического сотрудничества.

Далее стороны обсудили деятельность туркмено-румынской рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетики и даты проведения следующего заседания рабочей группы в Туркменистане.

В завершение встречи для установления взаимовыгодного сотрудничества туркменская сторона пригласила румынские компании на проводимые ежегодные в Туркменистане нефтегазовые международные выставки и форумы.///nCa, 15 февраля 2025 г.