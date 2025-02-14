Посол Турции в Ашхабаде подчеркивает стратегическую важность туркмено-турецкого партнерства в газовой, электроэнергетической и логистической сферах

Посол Турции Ахмет Демирок провел пресс-конференцию в Ашхабаде в пятницу, 14 февраля 2025 года.

Он представил всесторонний обзор динамично развивающегося партнерства с Туркменистаном. В своем выступлении он особо выделил прорывную договоренность о поставках туркменского газа в Турцию через территорию Ирана в рамках свопового соглашения.

Он также обратил внимание на растущие объемы грузоперевозок по Каспийскому морю и обязательства по поставкам электроэнергии с электростанции на Каспийском побережье Туркменистана.

Ниже приводим отрывок из выступления Посла Ахмета Демирока, касающийся энергетического сотрудничества:

Поставка туркменского природного газа в Турцию через Иран в рамках бартерной схемы является темой, которая обсуждается на протяжении многих лет.

В марте прошлого года в рамках 3-го Антальского дипломатического форума, при присутствии нашего президента и Национального лидера господина Гурбангулы Бердымухамедова, был подписан «Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области природного газа». В рамках этого соглашения представители BOTAŞ и государственного предприятия Türkmengaz провели ряд встреч.

Мы рады сообщить, что после завершения переговоров между двумя компаниями 10 февраля 2025 года было подписано соглашение о поставке туркменского природного газа в Турцию через Иран по бартерной схеме с годовым объемом до 2 миллиардов кубометров. Планируется, что поставки газа начнутся 1 марта 2025 года.

Поставка туркменского природного газа в нашу страну является предметом обсуждения уже более 30 лет. Таким образом, мы осуществляем мечту вместе с нашими туркменскими братьями.

Поставка туркменского газа в нашу страну является историческим событием, которое демонстрирует всему миру, что Туркменистан является надежным партнером на глобальном энергетическом рынке.

С этим соглашением, над которым мы работали много лет, мы стремимся усилить безопасность поставок природного газа как для нашей страны, так и для региона, а также продвинуть стратегическое сотрудничество между двумя странами на новый уровень.

В краткосрочной перспективе мы придаем большое значение поставкам туркменского газа через Иран по бартерной схеме, а в долгосрочной перспективе — завершению строительства Транс-каспийского газопровода, что позволит поставлять газ в нашу страну и на европейский рынок.

Как вы помните, во время своего визита в Ашхабад в прошлом году министр энергетики и природных ресурсов нашей страны заявил, что в рамках поставок туркменского газа в нашу страну можно будет закупать до 15 миллиардов кубометров газа в год в течение 20 лет.

Мы уверены, что завершение строительства Транс-каспийского газопровода в сотрудничестве с Туркменистаном и Азербайджаном откроет возможности для реализации этих проектов. С запуском этого проекта газ, импортируемый из Туркменистана, будет поступать в нашу страну в первую очередь, а затем направляться на европейский рынок.

Туркменистан, наряду с действующими и строящимися энергетическими теплоэлектрическими станциями, занимает важное место не только в области природного газа, но и в экспорте электроэнергии. Мы надеемся, что работы по поставкам туркменского природного газа и электроэнергии на западные рынки начнутся в ближайшее время.

Электрическая энергия, которая будет производиться на газотурбинной электростанции мощностью 1,5 ГВт, построенной компанией “Çalık Enerji” в Туркменбаши, может быть направлена через Каспийское море в Турцию и на западные рынки. Мы продолжим совместную работу с Туркменистаном и Азербайджаном в этом направлении.

В условиях политической и экономической нестабильности в мире, а также в свете растущих экологических проблем, связанных с процессом зеленой трансформации, мы считаем, что настал благоприятный момент для поставок туркменского газа на западные рынки. Мы убеждены, что это окно возможностей не будет открытым вечно, и поэтому необходимо немедленно начать сотрудничество.

Таким образом, мы считаем, что в краткосрочной перспективе использование существующей инфраструктуры для начала сотрудничества, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе — устранение недостатков инфраструктуры и осуществление новых инвестиций для укрепления сотрудничества принесет взаимную выгоду всем сторонам, участвующим в этом процессе.

В связи с нашей встречей, хотел бы обратить внимание на несколько аспектов нашей повестки, касающихся транспорта.

Как вы знаете, Восточно-Западный Центральный Коридор через Каспийское море является безопасным и удобным маршрутом. Мы рады видеть рост интереса Европейского Союза к этому коридору в последнее время.

Туркменистан является важным маршрутом для доставки турецких товаров на рынки Центральной Азии, в то время как Турция занимает важное положение для Туркменистана в направлении Европы. В этом контексте мы продолжаем работу по повышению эффективности «Центрального коридора» в двустороннем формате, а также с участием Азербайджана в трехстороннем плане. В этом смысле большое значение имеет развитие мультимодальных перевозок, упрощение и ускорение процедур.

Мы с уважением наблюдаем за развитием транспортной и логистической инфраструктуры Туркменистана, используя его стратегическое расположение. Порт Туркменбаши, построенный турецкими строительными компаниями, имеет значительный логистический потенциал. Мы хотели бы подчеркнуть, что всегда готовы к сотрудничеству в рамках усилий по развитию транспортной и морской инфраструктуры в Каспийском море.

Ниже приводим полный текст выступления Посла Ахмета Демирока перед представителями СМИ:

Дорогие представители прессы,

Как вам известно, мы начали эту неделю с радостной новости для отношений между Турцией и Туркменистаном. Было подписано первое соглашение по поставке туркменского природного газа в Турцию, переговоры по которому велись с 1998 года. Природный газ из родного Туркменистана начнёт поступать в родную Турцию с 1 марта 2025 года. Я хочу выразить свою благодарность всем, кто содействовал осуществлению нашей 30-летней мечты, особенно уважаемому Президенту нашей страны, уважаемому Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру Туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову. Я уверен, что этот исторический договор будет способствовать миру и стабильности как в наших странах, так и в регионе.

Уважаемые гости,

В прошлом году, сразу после начала моей работы, 25 января 2024 года мы встретились с вами здесь, в официальной резиденции Посольства. За прошедший год в отношениях между Турцией и Туркменистаном произошли важные события, и я хотел бы поделиться с вами основными темами, которые сейчас на повестке дня. Благодарю вас за то, что откликнулись на наше приглашение и приняли участие в сегодняшней встрече.

В 2024 году мы стали свидетелями значительного развития тесных отношений между Турцией и Туркменистаном в различных областях, благодаря совместной работе с коллегами и советниками в нашем посольстве.

В этом процессе хочу выразить благодарность за близкую поддержку, в первую очередь Президенту страны господину Сердару Бердымухамедову, Национальному лидеру туркменского народа и Председателю Халк Маслахаты господину Гурбангулы Бердымухамедову, заместителю Председателя Кабинета Министров и Министру иностранных дел господину Рашиду Мередову, а также всем заместителям Председателя Кабинета Министров, министрам, заместителям министров и всем руководителям.

Прошедший год предоставил мне возможность ближе познакомиться с туркменским народом и его культурой. Благодаря встречам с нашими туркменскими коллегами и полевым визитам я старался изучить различные аспекты Туркменистана.

Уважаемые представители прессы,

Я верю, что в 2024 году, благодаря взаимным визитам на высоком уровне, подписанным документам и реализованным проектам сотрудничества, мы провели год в духе стратегических отношений, соответствующих их высокому уровню.

В 2024 году в Ашхабаде было организовано множество ярких международных мероприятий, саммитов, конференций и выставок. Практически во всех этих событиях, отражающих важность Туркменистана в регионе и на международной арене, приняли участие высокопоставленные представители Турции.

В Туркменистане, под руководством Президента уважаемого Сердара Бердымухамедова и при видении и поддержке Национального лидера туркменского народа и Председателя Халк Маслахаты уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова, в 2024 году были успешно реализованы важные проекты, такие как открытие объектов в сфере энергетики, транспорта и здравоохранения, а также множество мероприятий, посвященных 300-летию со дня рождения великого туркменского мыслителя Махтумкули Фраги.

В честь 300-летнего юбилея знаменитого туркменского мыслителя Махтумкулы Фираки, в 2024 году в Туркменистане, Турции и в разных уголках мира были организованы конференции, форумы и культурные мероприятия.

В этот сложный и трудный период, через который проходит наш мир, я верю, что идеи и наставления Махтумкули Фраги, проповедующие единство и солидарность, должны быть хорошо поняты всем миром. В этом контексте я считаю очень значимым, что в это время, когда мир больше всего нуждается в мире, доверии и диалоге, Туркменистан передал всему миру послания дружбы и мира.

В рамках этого, 11 октября 2024 года в Ашхабаде прошёл международный форум «Взаимосвязь Времён И Цивилизаций – Основа Мира И развития», в котором принял участие председатель Великого Национального Собрания Турции господин Нуман Куртулмуш. 17-18 мая 2024 года в Ашхабаде также состоялась международная конференция на уровне министров культуры, в которой участвовал министр культуры и туризма Турции господин Мехмет Нури Эрсой.

Одним из самых радостных для меня событий 2024 года стало вручение мне награды в честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фираки в соответствии с Указами Президента Сердара Бердымухамедова за мой вклад в развитие двусторонних отношений между нашей страной и Туркменистаном. Я с большой гордостью принял награду, врученную мне заместителем Председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Туркменистана г-ном Рашидом Мередовым на торжественной церемонии, состоявшейся в Министерстве иностранных дел 27 декабря. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить признательность Президенту Сердару Бердымухамедову и министру иностранных дел Рашиду Мередову.

Уважаемые представители прессы,

В последние годы интенсивные взаимные визиты на высшем уровне внесли значительный вклад в стратегическое развитие отношений с Туркменистаном.

Национальный лидер туркменского народа и Председатель Халк Маслахаты, уважаемый Герой Аркадаг, принял участие в 3-м Антальском дипломатическом форуме который проходил 1-2 марта 2024 года, и выступил с речью, отражающей внешнеполитическое видение Туркменистана. По этому случаю нашему уважаемому Президенту было присвоено звание «Почетный народный старейшина Туркменистана»

В 2024 году, в рамках сотрудничества в области обороны, министр национальной обороны господин Яшар Гюлер и главнокомандующий турецкими вооруженными силами генерал Метин Гюрак посетили Ашхабад, где провели полезные переговоры с туркменскими коллегами.

Заместитель председателя Кабинета Министров и министр иностранных дел господин Рашид Мередов, вместе с министром обороны Туркменистана господином Бегенчем Гундогдиевым, посетили нашу страну 13-14 августа 2024 года.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерал Метин Гюрак принял участие в праздновании Дня независимости Туркменистана 27 сентября в качестве почетного гостя по приглашению туркменской стороны.

Заместитель министра обороны Туркменистана и председатель Генерального штаба Акмурад Анеметов, а также командующие силами, с 3 по 6 ноября 2024 года, совершили рабочий визит в нашу страну.

Заместитель Министра культуры и туризма нашей страны уважаемый Сердар Чам принял участие в мероприятиях, организованных в Туркменистане в рамках объявления Анева культурной столицей тюркского мира в 2024 году по решению ТЮРКСОЙ.

Уважаемые представители прессы,

Я уверен, что наши высокоуровневые визиты с Туркменистаном продолжатся с такой же динамикой и в 2025 году. Уже в этом месяце запланированы три важные визита из Туркменистана.

8-е заседание Межправительственной турецко-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству состоится на 25-го февраля 2025 года, в Анкаре под совместным председательством вице-президента Турции господина Джевдета Йылмаза и заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана Нoкергулы Атагулиева. Ведутся работы по подготовке визита господина Атагулиева. Ожидается, что председатель Меджлиса Туркменистана госпожа Дуньягoзель Гулманова посетит нашу страну с официальным визитом 25 февраля. В ходе визита планируется проведение значимых встреч, включая парламентские переговоры. Этот визит будет первым двусторонним зарубежным визитом председателя Меджлиса и имеет большое значение. Также ожидается проведение 4-го заседания Межправительственного турецко-туркменского совета по вопросам образования в Турции в ближайшие дни, точные даты еще не определены.

С проведением этих визитов будет пересмотрено наше сотрудничество с Туркменистаном в области парламентских отношений, а также в сферах экономики, торговли и образования. Будут определены совместные шаги для дальнейшего развития отношений в этих областях в ближайшем будущем.

Уважаемые представители прессы,

Наши глубокие связи с Туркменистаном, основанные на общей истории, языке, религии и культуре, продолжают развиваться и укрепляться каждый день на основе сотрудничества и общих интересов. Наши официальные учреждения, бизнесмены, компании и граждане поддерживали туркменских братьев в процессе преобразований Туркменистана.

Турция имеет привилегию быть первой страной, признавшей независимость Туркменистана, а также одной из первых стран, поддержавших статус постоянного нейтралитета Туркменистана в Организации Объединенных Наций.

Мы полностью поддерживаем активную политику нейтралитета Туркменистана.

Туркменистан, проводя активную внешнюю политику в рамках «позитивного нейтралитета», выделяется как важный игрок, способствующий миру и стабильности в своем регионе и в мире.

Мы видим, что позитивный нейтралитет Туркменистана используется не для того, чтобы изолировать страну от глобальных событий и проблем, а наоборот, для того чтобы конструктивно способствовать решению этих проблем. Например, гуманитарная помощь, оказанная Палестине и Украине Фондом помощи детям, нуждающимся в уходе имени Гурбангулы Бердымухамедова, является отражением этого чуткого подхода.

Помимо нашего образцового двустороннего сотрудничества с Туркменистаном, мы поддерживаем усилия друг друга на международных платформах, таких как ООН и ОБСЕ. Наши страны взаимно поддерживают предложенные резолюции на международных форумах.

Турция стала соавтором резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия», представленной на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана.

Поздравляю Туркменистан с этой инициативой и выражаем готовность оказать всестороннюю поддержку мероприятиям, проводимым в Туркменистане и на международных платформах по случаю «2025 Международного года мира и доверия» и «30-й годовщины постоянного нейтралитета».

Уважаемые участники,

Тюркский мир выделяется своим человеческим капиталом, природными ресурсами, социально-экономическим и технологическим потенциалом, выступая как зона благосостояния и стабильности в регионе.

Организация тюркских государств (ОТГ) – это совет семьи, целью которого является усиление взаимодействия и сотрудничества между тюркскими государствами. Мы желаем, чтобы Туркменистан присоединился к Организации тюркских государств и ТЮРКПА в качестве полноправного члена.

Туркменистан развивает отношения с Организацией тюркских государств и связанными с ней структурами. Мы рассматриваем вступление Туркменистана в прошлом году в Союз торгово-промышленных палат тюркских государств в качестве полноправного члена как позитивный шаг. Туркменистан, являясь одним из основателей ТЮРКСОЙ, стремится углублять партнерство с ТЮРКПА, Тюркским инвестиционным фондом, Международным фондом тюркской культуры и наследия, а также с Международной тюркской академией.

Председатель Совета старейшин Турецкой организации, господин Бинали Йылдырым, принял участие в мероприятиях, посвященных Дню нейтралитета, которые проходили с 10 по 12 декабря 2024 года. В ходе визита господин Бинали Йылдырым был удостоен почетного звания «Почетный народный старейшина Туркменистана» а также медали и памятной награды в честь 300-летия Махтумкули Фираки. Эти события стали для нас поводом для особой гордости.

Туркменистан является очень важным членом семьи тюркского мира. Мы твердо верим, что полное членство Туркменистана в Организации тюркских государств в ближайшее время еще больше укрепит сотрудничество в тюркском мире. Мы уверены, что Туркменистан, занимающий стратегическое положение в Центральной Азии с точки зрения транспортных маршрутов и энергетических ресурсов, внесет значительный вклад.

Уважаемые представители СМИ,

Наши отношения с Туркменистаном развиваются на основе взаимного уважения во всех сферах. Как вы уже заметили, этот прогресс в наших отношениях также отражается на ходе нашего коммерческого и экономического сотрудничества. Наша страна продолжает оставаться одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана.

В 2024 году общий объем торговли составил 2 миллиарда 166 миллионов долларов США. Однако мы считаем, что наш торговый потенциал с Туркменистаном значительно больше. Мы прогнозируем, что наша торговля будет стремительно расти в будущем, и мы уверены, что легко достигнем цели по объему торговли в 5 миллиардов долларов.

«Выставка турецких экспортных товаров», проводимая в Туркменистане, стала уже традицией. Последняя, 11-я по счету выставка прошла с 4 по 6 декабря 2024 года в Ашхабаде и была открыта министром торговли господином Омером Болатом и заместителем председателя Кабинета министров Нокергули Атогулиевым. В выставке приняли участие 77 турецких компаний, и она предоставила отличные возможности для деловых встреч и установления новых контактов.

В 2025 году в Турции будет проведена «Выставка туркменских экспортных товаров», которая станет важным событием для объединения делового мира и увеличения торгового оборота. Соответствующие учреждения готовы оказать полную поддержку в этом направлении.

Я уверен, что наши выставки и совместные экономические мероприятия вносят значительный вклад в развитие экономического сотрудничества.

Как вы знаете, Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству Турция-Туркменистан является важным механизмом для обсуждения наших экономических отношений с Туркменистаном. 7-е заседание прошло 6 декабря 2023 года в Ашхабаде с участием заместителя президента Турции господина Джевдета Йылдыза.

8-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Турция-Туркменистан планируется провести на следующей неделе, 19-20 февраля 2025 года в Анкаре, под совместным председательством заместителя президента Турции господина Джевдета Йылдыза и заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Нoкергули Атaгулиева.

В указанной встрече будут рассмотрены вопросы двустороннего экономического сотрудничества, а также будет проведен обзор выполнения пунктов повестки 7-го этапа Плана действий.

Уважаемые гости,

После обретения независимости Туркменистан пережил значительные преобразования, и турецкие строительные компании сыграли важную роль в этом процессе. Мы благодарны правительству Туркменистана за оказанное доверие нашим компаниям.

С момента обретения независимости Туркменистаном турецкие компании успешно завершили более 1000 проектов на общую сумму более 50 миллиардов долларов. Эти цифры свидетельствуют о доверии, которое Туркменистан оказывает турецким компаниям.

Турецкие компании реализовали множество крупных инфраструктурных проектов в Туркменистане, включая электростанции, линии передачи и распределения электроэнергии, автомагистрали, жилые комплексы, торговые центры, университеты, школы, государственные здания, отели, фабрики, каналы, музеи, парки, больницы и порты. Наши компании выполняют свою работу с высоким качеством и делятся своим опытом с туркменскими компаниями и властями.

В 2024 году турецкие компании получили подрядные проекты на сумму 216 миллионов долларов в Туркменистане. В дополнение к проектам, начатым в предыдущие годы, на данный момент 25 проектов на сумму 4 миллиарда долларов продолжаются с участием турецких компаний. В будущем мы также надеемся, что турецкие компании будут участвовать в таких проектах, как второй этап строительства Умного города Аркадаг.

Уважаемые представители прессы,

Энергетика по-прежнему играет ключевую роль в нашем сотрудничестве с Туркменистаном. Я предполагаю, что вы с интересом следите за последними событиями в этой области, и хотел бы поделиться с вами актуальными новостями и достижениями в сфере энергетического сотрудничества.

Поставка туркменского природного газа в Турцию через Иран в рамках бартерной схемы является темой, которая обсуждается на протяжении многих лет.

В марте прошлого года в рамках 3-го Антальского дипломатического форума, при присутствии нашего президента и Национального лидера господина Гурбангулы Бердымухамедова, был подписан «Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области природного газа». В рамках этого соглашения представители BOTAŞ и государственного предприятия Türkmengaz провели ряд встреч.

Мы рады сообщить, что после завершения переговоров между двумя компаниями 10 февраля 2025 года было подписано соглашение о поставке туркменского природного газа в Турцию через Иран по бартерной схеме с годовым объемом до 2 миллиардов кубометров. Планируется, что поставки газа начнутся 1 марта 2025 года.

Поставка туркменского природного газа в нашу страну является предметом обсуждения уже более 30 лет. Таким образом, мы осуществляем мечту вместе с нашими туркменскими братьями.

Поставка туркменского газа в нашу страну является историческим событием, которое демонстрирует всему миру, что Туркменистан является надежным партнером на глобальном энергетическом рынке.

С этим соглашением, над которым мы работали много лет, мы стремимся усилить безопасность поставок природного газа как для нашей страны, так и для региона, а также продвинуть стратегическое сотрудничество между двумя странами на новый уровень.

В краткосрочной перспективе мы придаем большое значение поставкам туркменского газа через Иран по бартерной схеме, а в долгосрочной перспективе — завершению строительства Транс-каспийского газопровода, что позволит поставлять газ в нашу страну и на европейский рынок.

Как вы помните, во время своего визита в Ашхабад в прошлом году министр энергетики и природных ресурсов нашей страны заявил, что в рамках поставок туркменского газа в нашу страну можно будет закупать до 15 миллиардов кубометров газа в год в течение 20 лет.

Мы уверены, что завершение строительства Транс-каспийского газопровода в сотрудничестве с Туркменистаном и Азербайджаном откроет возможности для реализации этих проектов. С запуском этого проекта газ, импортируемый из Туркменистана, будет поступать в нашу страну в первую очередь, а затем направляться на европейский рынок.

Туркменистан, наряду с действующими и строящимися энергетическими теплоэлектрическими станциями, занимает важное место не только в области природного газа, но и в экспорте электроэнергии. Мы надеемся, что работы по поставкам туркменского природного газа и электроэнергии на западные рынки начнутся в ближайшее время.

Электрическая энергия, которая будет производиться на газотурбинной электростанции мощностью 1,5 ГВт, построенной компанией “Çalık Enerji” в Туркменбаши, может быть направлена через Каспийское море в Турцию и на западные рынки. Мы продолжим совместную работу с Туркменистаном и Азербайджаном в этом направлении.

В условиях политической и экономической нестабильности в мире, а также в свете растущих экологических проблем, связанных с процессом зеленой трансформации, мы считаем, что настал благоприятный момент для поставок туркменского газа на западные рынки. Мы убеждены, что это окно возможностей не будет открытым вечно, и поэтому необходимо немедленно начать сотрудничество.

Таким образом, мы считаем, что в краткосрочной перспективе использование существующей инфраструктуры для начала сотрудничества, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе — устранение недостатков инфраструктуры и осуществление новых инвестиций для укрепления сотрудничества принесет взаимную выгоду всем сторонам, участвующим в этом процессе.

Уважаемые представители прессы,

В связи с нашей встречей, хотел бы обратить внимание на несколько аспектов нашей повестки, касающихся транспорта.

Как вы знаете, Восточно-Западный Центральный Коридор через Каспийское море является безопасным и удобным маршрутом. Мы рады видеть рост интереса Европейского Союза к этому коридору в последнее время.

Туркменистан является важным маршрутом для доставки турецких товаров на рынки Центральной Азии, в то время как Турция занимает важное положение для Туркменистана в направлении Европы. В этом контексте мы продолжаем работу по повышению эффективности «Центрального коридора» в двустороннем формате, а также с участием Азербайджана в трехстороннем плане. В этом смысле большое значение имеет развитие мультимодальных перевозок, упрощение и ускорение процедур.

Мы с уважением наблюдаем за развитием транспортной и логистической инфраструктуры Туркменистана, используя его стратегическое расположение. Порт Туркменбаши, построенный турецкими строительными компаниями, имеет значительный логистический потенциал. Мы хотели бы подчеркнуть, что всегда готовы к сотрудничеству в рамках усилий по развитию транспортной и морской инфраструктуры в Каспийском море.

Уважаемые представители прессы,

Культурные вопросы имеют большое значение для двух братских стран — Турции и Туркменистана. Мы рады видеть интерес к турецким сериалам и фильмам, а также к турецкой музыке в Туркменистане.

По данным нашего Министерства культуры и туризма, в прошлом году нашу страну посетили 153.688 граждан Туркменистана. В прошлом году нашим посольством было выдано 45.552 визы.

В 2025 году мы хотим сделать важные шаги в сфере культуры. Мы желаем, чтобы Культурный центр Юнуса Эмре, который действует во многих странах мира, начал свою деятельность в Ашхабаде в этом году.

Кроме того, в 2025 году в Турции состоятся Дни культуры Туркменистана, в рамках которых будет представлена культура Туркменистана.

Одним из важнейших мостов между нашими братскими народами является наше сотрудничество в области образования, которое является одним из приоритетных направлений наших двусторонних отношений. Мы также стремимся внести свой вклад в обеспечение наилучшего образования для туркменской молодежи через наши образовательные учреждения, которые работают с момента независимости Туркменистана, а также через программу Турецкие стипендии.

Совсем недавно мы будем иметь возможность пересмотреть наше сотрудничество в области образования на 4-м заседании Межправительственного Турецко-туркменского совета по сотрудничеству в области образования, которое планируется провести в Турции.

Как вам известно, в Ашхабаде находится наша общая туркменско-турецкая школа. Мы гордимся молодыми людьми, которых наша школа воспитывает, и в настоящее время в нашей школе учатся 545 студентов, от дошкольного до старшего класса.

Студенты, которые окончили образовательные учреждения Туркменистана и желают продолжить обучение в Турции, могут подать заявку на Турецкие стипендии.

С 1992 года более 5000 туркменских студентов приняли участие в программе Турецкие стипендии. В 2024 году 45 туркменских студентов получили стипендии в рамках программы Турецкие стипендии, а общее количество туркменских студентов, которые воспользовались этой программой, составляет 98 человек.

Хочу сообщить через вас нашим туркменским молодым людям, что прием заявок на Турецкие стипендии на 2025 год начался с 10 января 2025 года, и заявки принимаются до 20 февраля.

Молодые люди могут получить более подробную информацию на официальном сайте Турецких стипендий.

По данным Высшего совета образования, в 2023-24 учебном году в Турции учатся более 29 000 студентов из Туркменистана. Это, безусловно, является еще одним доказательством нашей братской связи с Туркменистаном.

Прежде чем завершить своё выступление, хочу подчеркнуть, что двери нашего Совета по связям и Посольства всегда открыты для ваших вопросов и предложений по двусторонним отношениям между Турцией и Туркменистаном. Мы готовы к тесному сотрудничеству с вами.

Большое спасибо всем. ///nCa, 14 декабря 2025 г.