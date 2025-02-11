В Туркменистане прошел национальный семинар по принципам Стратегии комплексного управления границами

С 3 по 7 февраля 2025 года в Ашхабаде прошел национальный семинар по разработке Стратегия интегрированного управления границами и Плана ее реализации организованный Программой Европейского Союза БОМКА 10. Участники семинара, представляющие государственные учреждения Туркменистана, обеспечивающие пограничную безопасность, такие как пограничный и миграционный контроль, уголовная разведка и следствие, таможня и фито-ветеринарный контроль, были ознакомлены с преимуществами интегрированного подхода к обеспечению пограничной безопасности.

По итогам семинара были разработаны рекомендации по уточнению стратегических рамок, таких как национальная стратегия и план ее реализации.



Стратегия интегрированного управления границами определяет риски и угрозы, обозначает национальные агентства и их роль в борьбе с трансграничной преступностью, устанавливает эффективные механизмы сотрудничества, а также области развития агентств для решения проблем безопасности, таких как нелегальная миграция и торговля людьми, терроризм, наркотики, контрабанда и другие трансграничные угрозы.

Семинар организован в рамках финансируемой ЕС Программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) в сотрудничестве с КТУ ООН и КТЦ ООН. ///nCa, 11 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с проектным офисом БОМКА в Туркменистане)