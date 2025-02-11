Новый железнодорожный маршрут сократит время доставки грузов из Китая в Афганистан на 3-5 суток

10 февраля, в понедельник, из китайского города Чунцин в город Хайратон Афганистана отправился грузовой поезд, что ознаменовало запуск первого прямого железнодорожного маршрута, соединяющего названный мегаполис на юго-западе Китая с Афганистаном, передает Синхуа.

Поезд, перевозящий 55 контейнеров с коммуникационным оборудованием, произведенным китайским телекоммуникационным гигантом ZTE, пересечет китайско-казахстанскую границу через КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и достигнет места назначения в Хайратоне через территории Казахстана и Узбекистана.

Весь путь, как ожидается, займет 12-15 дней. Это на 3-5 суток быстрее по сравнению с автомобильными перевозками, а затраты на логистику, как ожидается, снизятся на 15-20%.

Как сообщается, перевозимый груз будет использован в строительстве местных коммуникационных сетей Афганистана.

К настоящему моменту из Чунцина и обратно было отправлено свыше 18 000 грузовых поездов, курсирующих по маршрутам международных грузоперевозок Китай-Европа /Китай-Центральная Азия. ///nCa, 10 февраля 2025 г.