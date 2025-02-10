Выступление Президента Сердара Бердымухамедова на расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана

(7 февраля 2025 года)

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!

В результате самоотверженного труда нашего народа в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» были достигнуты большие успехи, выполнены намеченные планы, продолжена деятельность по разработке и внедрению современных законов.

Вместе с тем был сохранён высокий темп развития экономики. Рост ВВП составил 6,3 процента, в том числе в промышленном секторе – 1,5 процента, сфере торговли – 10,1 процента, в сельском хозяйстве – 5,3 процента. Объём инвестиций увеличился на 9,1 процента.

В отчётный период создано в целом 5 тысяч 735 новых рабочих мест. Объём экспорта произведённой в стране продукции достиг 12 миллиардов американских долларов.

В прошлом году за счёт всех источников финансирования было открыто 86 объектов производственного и социально-культурного назначения, сдано в эксплуатацию 1 миллион 145 тысяч квадратных метров жилья. Тысячи семей справили новоселье.

В минувшем году было продолжено строительство второй очереди «умного» города Аркадаг, построенного впервые в истории страны по инициативе Героя­Аркадага.

Реализуются крупные проекты, относящиеся к топливно-энергетическому комплексу, в частности, дан старт строительству газопровода Серхетабат–Герат, именуемого «Arkadagyň ak ýoly», который является основным звеном газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.

Кроме того, сданы в эксплуатацию 2-я очередь Бахерденского и Лебапского цементных заводов в Ахалском и Лебапском велаятах, высоковольтная линия электропередачи Балкан–Дашогуз и электростанции, современные сооружения по очистке питьевой воды.

В прекрасном уголке Копетдага открыт культурно-парковый комп­лекс «Magtymguly Pyragy» и памятник поэту-мыслителю, а также введены в строй комплекс новых зданий Специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева, международные центры медицинского назначения и другие объекты.

Дайхане, собрав высокие урожаи, обеспечили продовольственную безопасность страны. Принят Государственный бюджет на 2025 год, в очередной раз увеличены размеры заработной платы, пенсий и госпособий.

Ряд международных мероприятий был проведён по случаю 300-летия со дня рождения великого мыслителя Востока Махтмукули Фраги и объявления города Анау культурной столицей Тюркского мира в 2024 году. В стране на высоком уровне прошла Международная конференция «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», посвящённая 300-летию со дня рождения поэта-мыслителя.

Неуклонно растёт авторитет нашего нейтрального государства на международной арене. Последовательно развивается взаимодействие с Организаций Объединённых Наций. В минувшем году Генеральной Ассамблеей ООН единогласно принят ряд резолюций на основе инициатив Туркменистана, что является наглядным подтверждением широкой поддержки со стороны мирового сообщества выдвигаемых нашей нейтральной страной предложений общечеловеческого значения.

Также нейтральный Туркменистан осуществляет плодо­творное сотрудничество и с другими крупными международными и региональными организациями.

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!

Каждый год у нас проходит под определённым девизом. Девизом нынешнего года мы объявили «Международный год мира и доверия». Этот девиз имеет огромное значение, вдохновляет на проведение работы, нацеленной на дальнейшее повышение авторитета независимого, постоянно нейтрального Туркменистана, процветание родной Отчизны. Это возлагает на нас большую ответственность, и в данной связи предстоит самоотверженно трудиться для практической реализации девиза года.

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!

В соответствии с «Программой социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году», в текущем году планируется построить и сдать в эксплуатацию жилые дома площадью около 500 тысяч квадратных метров, общеобразовательных учреждений на 4620 мест, дошкольных учреждений на 2000 мест.

Для улучшения социально-бытового уровня жизни народа, в рамках реализации данной Программы, в велаятах и столице будет дан старт возведению ряда новостроек. Также намечено завершить строительство ряда объектов и зданий.

В нынешнем году предусмат­ривается сдать в эксплуатацию современные сёла в генгешликах «Öňaldy» в этрапе Ак бугдай и «Gowşut» Каахкинского этрапа Ахалского велаята, новые современные сёла в Кизыларватском этрапе Балканского велаята, новый современный посёлок в Куняургенчском этрапе Дашогузского велаята, автомобильный мост через залив Гарабогазкёл в Балканском велаяте, Международный аэровокзальный комплекс в посёлке Джебел Балканского велаята. Также планируется ввести в строй участок Мары–Турк­менабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат, высшее учебное заведение Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

С целью улучшения социально-бытовых условий жизни населения, значительные средства будут выделены на прокладку автодорог, систем связи, водо-, газо-, энергоснабжения и строительство очистных сооружений.

В нашей стране будет проведён ряд международных мероприятий по случаю Международного года мира и доверия.

В данной связи необходимо подготовить предложения о награждении представителей не только граждан нашей страны, но и зарубежных государств по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, должным образом подготовиться к проведению на высоком уровне мероприятий особой значимости и знаменательных дат.

Уважаемые участники заседания!

Принятая на текущий год Программа включает очень большой объём работ. Наша главная цель – дальнейшее процветание и развитие родной Отчизны.

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!

Твёрдо уверен в том, что вместе с народом мы сплочённым самоотверженным трудом достигнем всех намеченных на 2025 год новых рубежей. ///TDH, 7 февраля 2025 г.