Тигры-талисманы и рекорд участников: в Харбине открылись IX зимние Азиатские игры

7 февраля в Харбине на северо-востоке Китая состоялась официальная церемония открытия IX зимних Азиатских игр.

Проходящая под девизом «Зимняя мечта, любовь в Азии» Азиатская «Олимпиада» собрала рекордное количество спортсменов – 1275 (755 мужчин и 520 женщин) из 34 стран. Всего в Играх, которые продляться до 14 февраля, будет разыграно 64 комплекта медалей в 11 видах спорта.



Талисманами 9-ых Зимних Азиатских игр 2025 года является пара симпатичных северо-восточных тигров Биньбинь и Нини. Биньбинь – талисман, представляющий ледовые виды спорта, счастливо катается на коньках в зимнем спортивном костюме, в красном шарфе, синих рукавицах. Нинина сноуборде - талисман, представляющий снежные виды спорта, одетая в традиционный китайский красный ватник с меховым воротником. Прототипами Биньбинь и Нини являются два тигренка, которые родились в сентябре 2023 года в Парке северо-восточных тигров в провинции Хэйлунцзян. Имя «Биньбинь» взято из слова «Харбин», а «Нини» взято из произношения «Вы», два имени означают «Харбин приветствует вас».



Для Китайской Народной Республики это третьи зимние Азиатские игры в истории после проведения их в 1996 году в Харбине и в 2007 году в Чанчуне.

Учитывая низкую температуру и повышенную влажность в столице провинции Хэйлунцзян, церемония открытия Игр прошла в закрытом помещении – Харбинском международном выставочном и спортивном центре, который собрал около 8 тысяч зрителей. Кульминацией торжественной церемонии открытия стало зажжение чаши огня в форме цветка сирени четырьмя факелоносцами вместе с детьми в крупнейшем в мире тематическом парке льда и снега – Harbin Ice and Snow World.



Группу туркменских спортсменов возглавил знаменосец – хоккеист национальной сборной Довлет Хыдыров. Туркменистан во второй раз отправляет делегацию на зимние Азиатские игры.

Туркменские атлеты выступают в трёх видах спорта – хоккее с шайбой, а также впервые в шорт-треке и фигурном катании.///nCa, 10 февраля 2025 г. (фото – Синьхуа)