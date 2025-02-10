В Ашхабаде состоится семинар на тему получения высшего образования в Австрии

15 февраля 2025 года в Ашхабаде, в Коворкинг центре “Ынамлы Кепил” состоится информационный семинар, где речь пойдет о возможностях поступления в австрийские вузы и получения австрийского диплома.
Почему Австрия?
Преимущества обучения:
– Вена — лучший город в мире для жизни по версии международных рейтингов вот уже 10 лет подряд.
– Гарантированный доступ к образовательным возможностям в ведущих австрийских университетах.
– Простой и понятный путь к обучению в Австрии.
– Университеты Австрии – в списках Министерства Образования Туркменистана. Дипломы международно-признанные.
– Конкурентоспособная стоимость обучения.
Детали семинара
Когда и где:
Дата: Суббота, 15 февраля
Время: 18:30 – 20:30
Место: Коворкинг “Ынамлы Кепил”
Как участвовать
Места ограничены. Успейте зарегистрироваться:
Телефон: +993 62902210 Instagram: @studyaustria.tm ///nCa