В Ашхабаде состоится семинар на тему получения высшего образования в Австрии

15 февраля 2025 года в Ашхабаде, в Коворкинг центре “Ынамлы Кепил” состоится информационный семинар, где речь пойдет о возможностях поступления в австрийские вузы и получения австрийского диплома.

Почему Австрия?

Преимущества обучения:

– Вена — лучший город в мире для жизни по версии международных рейтингов вот уже 10 лет подряд.

– Гарантированный доступ к образовательным возможностям в ведущих австрийских университетах.

– Простой и понятный путь к обучению в Австрии.

– Университеты Австрии – в списках Министерства Образования Туркменистана. Дипломы международно-признанные.

– Конкурентоспособная стоимость обучения.

Детали семинара

Когда и где:

Дата: Суббота, 15 февраля

Время: 18:30 – 20:30

Место: Коворкинг “Ынамлы Кепил”

Как участвовать

Места ограничены. Успейте зарегистрироваться:

Телефон: +993 62902210 Instagram: @studyaustria.tm ///nCa