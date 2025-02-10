Президент Туркменистана утвердил программу социально-экономического развития и инвестиций на 2025 год

В ходе расширенного заседания Кабинета министров в пятницу, 7 февраля, Президент Сердар Бердымухамедов утвердил Программу социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году.
В Программе намечены ожидаемые в нынешнем году макроэкономические показатели, производственные планы по всем отраслям.
В соответствии с документом в текущем году планируется:
- Сохранить темп роста ВВП на уровне 6,3 %
- Поддерживать стабильное развитие отраслей экономики и регионов страны
- Добиться задействования на полную мощность производственных предприятий
- За счёт строительства новых предприятий создать свыше 3000 рабочих мест
- Довести объём внешнеторгового оборота до 20 миллиардов американских долларов.
- развивать малое и среднее предпринимательство, долю частного сектора в структуре ВВП (не включая топливно-энергетический комплекс) повысить до 71,6 %.
В 2025 году в экономику страны за счёт всех источников финансирования будет направлено инвестиций в объёме 40 миллиардов манатов.
В текущем году планируется построить и сдать в эксплуатацию жилые дома площадью около 500 тысяч квадратных метров, общеобразовательных учреждений на 4620 мест, дошкольных учреждений на 2000 мест.
В нынешнем году предусматривается сдать в эксплуатацию:
- современные сёла в генгешликах «Öňaldy» в этрапе Ак бугдай и «Gowşut» Каахкинского этрапа Ахалского велаята
- новые современные сёла в Кизыларватском этрапе Балканского велаята
- новый современный посёлок в Куняургенчском этрапе Дашогузского велаята
- автомобильный мост через залив Гарабогазкёл в Балканском велаяте
- Международный аэропорт в посёлке Джебел Балканского велаята
- участок Мары–Туркменабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат
высшее учебное заведение Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.
С целью улучшения социально-бытовых условий жизни населения значительные средства будут выделены на прокладку автодорог, систем связи, водо-, газо-, энергоснабжения и строительство очистных сооружений. ///nCa, 10 февраля 2025 г.