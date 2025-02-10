News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Президент Туркменистана утвердил программу социально-экономического развития и инвестиций на 2025 год

Президент Туркменистана утвердил программу социально-экономического развития и инвестиций на 2025 год

By

В ходе расширенного заседания Кабинета министров в пятницу, 7 февраля, Президент Сердар Бердымухамедов утвердил Программу социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году.

В Программе намечены ожидаемые в нынешнем году макроэкономические показатели, производственные планы по всем отраслям.

В соответствии с документом в текущем году планируется:

  • Сохранить темп роста ВВП на уровне 6,3 %
  • Поддерживать стабильное развитие отраслей экономики и регионов страны
  • Добиться задействования на полную мощность производственных предприятий
  • За счёт строительства новых предприятий создать свыше 3000 рабочих мест
  • Довести объём внешнеторгового оборота до 20 миллиардов американских долларов.
  • развивать малое и среднее предпринимательство, долю частного сектора в структуре ВВП (не включая топливно-энергетический комплекс) повысить до 71,6 %.

В 2025 году в экономику страны за счёт всех источников финансирования будет направлено инвестиций в объёме 40 миллиардов манатов.

В текущем году планируется построить и сдать в эксплуатацию жилые дома площадью около 500 тысяч квадратных метров, общеобразовательных учреждений на 4620 мест, дошкольных учреждений на 2000 мест.

В нынешнем году предусматривается сдать в эксплуатацию:

  • современные сёла в генгешликах «Öňaldy» в этрапе Ак бугдай и «Gowşut» Каахкинского этрапа Ахалского велаята
  • новые современные сёла в Кизыларватском этрапе Балканского велаята
  • новый современный посёлок в Куняургенчском этрапе Дашогузского велаята
  • автомобильный мост через залив Гарабогазкёл в Балканском велаяте
  • Международный аэропорт в посёлке Джебел Балканского велаята
  • участок Мары–Туркменабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат
    высшее учебное заведение Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

С целью улучшения социально-бытовых условий жизни населения значительные средства будут выделены на прокладку автодорог, систем связи, водо-, газо-, энергоснабжения и строительство очистных сооружений. ///nCa, 10 февраля 2025 г.

Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan