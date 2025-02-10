Президент Туркменистана утвердил программу социально-экономического развития и инвестиций на 2025 год

В ходе расширенного заседания Кабинета министров в пятницу, 7 февраля, Президент Сердар Бердымухамедов утвердил Программу социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году.

В Программе намечены ожидаемые в нынешнем году макроэкономические показатели, производственные планы по всем отраслям.

В соответствии с документом в текущем году планируется:

Сохранить темп роста ВВП на уровне 6,3 %

Поддерживать стабильное развитие отраслей экономики и регионов страны

Добиться задействования на полную мощность производственных предприятий

За счёт строительства новых предприятий создать свыше 3000 рабочих мест

Довести объём внешнеторгового оборота до 20 миллиардов американских долларов.

развивать малое и среднее предпринимательство, долю частного сектора в структуре ВВП (не включая топливно-энергетический комплекс) повысить до 71,6 %.

В 2025 году в экономику страны за счёт всех источников финансирования будет направлено инвестиций в объёме 40 миллиардов манатов.

В текущем году планируется построить и сдать в эксплуатацию жилые дома площадью около 500 тысяч квадратных метров, общеобразовательных учреждений на 4620 мест, дошкольных учреждений на 2000 мест.

В нынешнем году предусматривается сдать в эксплуатацию:

современные сёла в генгешликах «Öňaldy» в этрапе Ак бугдай и «Gowşut» Каахкинского этрапа Ахалского велаята

новые современные сёла в Кизыларватском этрапе Балканского велаята

новый современный посёлок в Куняургенчском этрапе Дашогузского велаята

автомобильный мост через залив Гарабогазкёл в Балканском велаяте

Международный аэропорт в посёлке Джебел Балканского велаята

участок Мары–Туркменабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат

высшее учебное заведение Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

С целью улучшения социально-бытовых условий жизни населения значительные средства будут выделены на прокладку автодорог, систем связи, водо-, газо-, энергоснабжения и строительство очистных сооружений. ///nCa, 10 февраля 2025 г.