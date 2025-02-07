Возможно ли преодолеть бедность с помощью электронной коммерции в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане?

Ярослав Эферин, Кейт Громова, Ана Кортес-Гонсалес

Торговля способствовала экономическому росту в Центральной Азии, несмотря на географические трудности. Товары из стран Центральной Азии, не имеющих морских портов, должны пройти дополнительные испытания, чтобы добраться до места назначения. Торговые издержки для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, эквивалентные 540%-ному тарифу, снижают конкурентоспособность предпринимателей региона и сдерживают потенциальный рост доходов.

Электронная коммерция может стать решением, помогающим торговцам в регионе выйти на новые рынки. В 2023 году глобальные продажи в сфере электронной коммерции достигли примерно 30 трлн долларов США (что превышает ВВП США или Китая), и это открывает широкие возможности для сельских производителей, малых и средних предприятий (МСП) и женщин.

Электронная коммерция обеспечивает прямой доступ к глобальной торговле, позволяя местным производителям и МСП выходить за рамки местной торговли и привлекать национальных и международных клиентов. Это также снижает транзакционные издержки за счет устранения посредников и связанных с ними наценок, повышает эффективность цепочки поставок и способствует созданию рабочих мест, особенно в регионах, традиционно ограниченных географической изоляцией, таких как Центральная Азия. Кроме того, электронная коммерция расширяет возможности женщин, предлагая финансовую независимость.

Однако, чтобы в полной мере расширить возможности электронной коммерции, Центральная Азия должна решить такие проблемы, как слабая инфраструктура, низкий уровень цифровой грамотности и необходимость в политике поддержки.

Что происходит с электронной коммерцией в Центральной Азии?

Развитие электронной коммерции – это реальный способ сокращения бедности в Центральной Азии. За исключением платежного сектора, которому требуются финансовые эксперты, экосистема электронной коммерции, особенно в сфере производства, маркетинга и доставки, предлагает возможности трудоустройства, которые облегчают участие бедных и менее квалифицированных слоев населения на онлайн-рынках.

Осознавая потенциал, такие отрасли, как текстильная промышленность, сельское хозяйство и туризм, вовлекаются в электронную коммерцию. Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан принимают законы об электронной торговле, чтобы регулировать и поощрять ее рост. Некоторые торговые площадки переживают бурное развитие, например, Uzum, торговая площадка в Узбекистане, которая сообщила о 23-кратном росте в период с декабря 2022 по 2023 год. В 2024 году Uzum стала первой в Узбекистане частной компанией—единорогом стоимостью более 1 миллиарда долларов. Международные платформы электронной коммерции eBay и NOVICA также представлены в регионе.

Рис.1. Ключевые активные игроки в экосистеме электронной коммерции в Узбекистане

Источник: Не расчеты Всемирного банка, а оценки, основанные на консультациях с местными представителями в 2023-2024 годах.

Примечание: *К числу других относятся несколько компаний, которые, согласно Euromonitor International, участвуют в розничных продажах в сфере электронной коммерции, таких как Arba.uz, Asaxiy.uz, eSavdo.uz, HM.uz, Home24.uz и т.д. Данные основаны на оценках аналитиков рынка, таких как Uzum, KPMG, Mastercard, Statista, на 2022-2023 годы.

Однако внедрение электронной коммерции местными компаниями идет медленно, и рынок все еще очень мал. По некоторым оценкам, объем рынка электронной коммерции во всей Центральной Азии составляет менее 3 миллиардов долларов США. Что мешает его развитию?

Рис.2. Ключевые активные игроки в экосистеме электронной коммерции в Таджикистане

Источник: Не расчеты Всемирного банка, а оценки, основанные на консультациях с местными представителями в 2023-2024 годах.

Примечание: *К числу других относятся несколько небольших компаний онлайн-торговли, которые вносят свой вклад в розничные продажи в сфере электронной коммерции. Данные основаны на оценках аналитиков рынка, таких как Mastercard, Statista, за 2022-2023 годы.

Проблема онлайн-продаж и покупок носит комплексный характер, а это означает, что для ее решения требуются хорошая логистика, подключение к Интернету, финансовая инфраструктура, навыки и цифровая грамотность. Причины отказа от онлайн-покупок часто связаны с низкой цифровой грамотностью, привычками к наличным деньгам, дорогими транспортными услугами, слабой связью и небольшими рынками. В Центральной Азии нет единого рынка электронной коммерции, который мог бы решить эти проблемы.

Рис.3. Ключевые активные игроки в экосистеме электронной коммерции в Кыргызской Республике

Источник: Не расчеты Всемирного банка, а оценки, основанные на консультациях с местными представителями в 2023-2024 годах.

Примечание: *К числу других относятся несколько небольших компаний онлайн-торговли, которые вносят свой вклад в розничные продажи в сфере электронной коммерции. Данные основаны на оценках аналитиков рынка, таких как Mastercard, Statista, за 2022-2023 годы.

Основным каналом электронной коммерции в регионе является социальная неформальная электронная коммерция. Сложные и непрозрачные налоговые правила, а также ограничения на доставку, доступ в Интернет, финансовые транзакции и информационные пробелы побуждают предприятия действовать незаметно. Эти системные проблемы вынуждают предпринимателей оставаться неформальными, избегая нормативных препятствий, неэффективности и высоких издержек, связанных с соблюдением требований законодательства.

Многие из этих проблем связаны с отсутствием законов и нормативных актов, повышающих готовность к электронной торговле в Центральной Азии. Несмотря на законодательные и регулирующие усилия, в некоторых секторах, таких как электронные платежи, отсутствуют нормативные акты; другие, такие как телекоммуникации, чрезмерно регулируются; а другие, такие как защита прав потребителей, не адаптированы к новым вызовам электронной коммерции.

Скоординированный толчок

Электронная коммерция открывает путь к увеличению доходов и созданию рабочих мест. Однако для развития электронной коммерции необходимо лучше координировать и объединять усилия. В Центральной Азии существует множество организаций, занимающихся развитием, которые работают отдельно и фрагментарно над проектами, которые могут повторяться друг за другом с низкой устойчивостью. Обсуждения по разработке системного и единого подхода к развитию электронной коммерции в Центральной Азии жизненно важны для экономического роста, но этого недостаточно. Тесное сотрудничество с партнерами по развитию позволяет устранить несоответствия и дублирование усилий. Это призыв к скоординированным действиям правительств, деловых кругов, ассоциаций и доноров по развитию электронной коммерции в регионе. /// nCa, 7 февраля 2025 г. (кросс-пост из блога Всемирного банка)