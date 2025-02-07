В Ашхабаде почтили память великого поэта Востока Алишера Навои

Имя Алишера Навои, словно яркая звезда, сияет над веками, освещая путь потомкам. Его творчество, ставшее достоянием не только тюркских народов, но и всего мира, служит мостом, соединяющим культуры и сердца людей. В преддверии 584-летия со дня его рождения, в культурно-парковом комплексе «Magtymguly Pyragy» в Ашхабаде состоялось торжественное возложение цветов к памятнику великого поэта, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Мероприятие прошло при активном содействии Посольства Республики Узбекистан в Туркменистане и Министерства иностранных дел Туркменистана. На церемонии также присутствовали главы и полномочные представители дипломатических миссий России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и других государств.

В своем выступлении Посол Узбекистана в Туркменистане Равшанбек Алимов отметил многогранность таланта Навои: «В своих произведениях Алишер Навои воспевал любовь и преданность к Родине, своему народу и государству, дружбу, мудрость, человеколюбие. Гений Навои универсален: поэт, учёный, большой знаток и покровитель архитектуры, живописи и художественных ремёсел. Но главная заслуга Навои, ставящая его в один ряд с великими классиками мировой литературы, состоит в том, что он является основоположником узбекской литературы и создателем узбекского литературного языка».

Алишер Навои родился в 1441 году в Герате, который в то время являлся одним из важнейших культурных и политических центров Востока. С ранних лет он проявлял исключительные способности в науке и искусстве. Получив блестящее образование и овладев персидским и арабским языками, Навои создавал свои произведения на родном староузбекском языке – туркий. Его творческое наследие включает поэмы, философские трактаты и научные труды. Особое место в его творчестве занимает «Хамса» («Пятерица») – выдающееся произведение, вошедшее в сокровищницу тюркоязычной литературы, где поднимаются вечные темы любви, справедливости, смысла жизни и места человека во Вселенной.

Примечательно, что в прошлом году отмечалось 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, который считал Навои своим духовным наставником. Махтумкули часто обращался к творчеству Навои в своих стихах, находя в нем источник вдохновения и мудрости. Для него Навои был не просто поэтом, но символом единства, культуры и языка тюркских народов.

«Мы глубоко благодарны руководству и народу Туркменистана за уважение к наследию Алишера Навои, ярким символом которого является памятник, установленный в прекрасном культурно-парковом комплексе «Magtymguly Pyragy», среди памятников многих других великих поэтов, писателей, творцов и мыслителей мира. Это является ярким символом многовековой братской дружбы народов Узбекистана и Туркменистана», – подчеркнул в заключение Посол Равшанбек Алимов. ///nCa, 7 февраля 2025 г.