Посол Туркменистана в Турецкой Республике встретился с ректором университета Ахи Евран города Кыршехир

7 февраля 2025 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Турции М.Ишанкулиева с ректором университета Ахи Евран города Кыршехир профессором Мустафой Казим Карахочагилем.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере образования, науки и культуры, а также расширения партнерства и обмена опытом между учебными заведениями двух стран.

Посол ознакомил ректора о намеченных в этом году масштабных мероприятиях, связанных с празднованием 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и провозглашении 2025 года «Международным годом мира и доверия.

В свою очередь, ректор университета Мустафа Казим Карахочагил выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и отметил, что проведение совместных мероприятий в текущем году будут способствовать укреплению культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и Турцией.

Также, была проведена встреча с обучающимися в Университете Ахи Евран студентами из Туркменистана, где были обсуждены вопросы уровня успеваемости и условиями проживания туркменских студентов. ///nCa, 7 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)