Визит Президента Узбекистана в Малайзию: Ташкент и Куала-Лумпур устанавливают более тесные связи, нацеленные на стратегическое партнерство

Малайзия и Узбекистан выразили обоюдное желание укрепить свои дипломатические отношения, и договорились вывести двухсторонние отношения на уровень стратегического партнерства. Соответствующие договорённости были закреплены в совместном заявлении, принятом в среду (5 февраля) в Куала-Лумпуре.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, который совершил свой первый визит (4-5 февраля) в Малайзию с момента вступления в должность в декабре 2016 года, провел встречу один на один с премьер-министром Анваром Ибрагимом. Оба лидера также приняли участие в совместном бизнес-форуме.

По информации из репортажей агентства Bernama, в заявлении, подписанном Мирзиеевым и Анваром Ибрагимом, говорится, что для достижения амбициозной цели – повышения партнерства до уровня стратегического – обе страны согласились работать над расширением двусторонней торговли и всестороннего сотрудничества.

Сотрудничество будет осуществляться в нескольких ключевых областях, представляющих взаимный интерес, и ожидается, что такие усилия принесут ощутимые выгоды народам обеих стран.

«Осознавая весь потенциал двусторонних отношений, лидеры признали необходимость поддерживать регулярные контакты, проводить консультации и тесную координацию на различных уровнях, а также способствовать обмену идеями и мнениями по ключевым международным вопросам на полях международных встреч и конференций…», — говорится в совместном заявлении.

В заявлении также отмечается, что стороны намерены усилить контакты на многосторонних площадках, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и другие важные глобальные структуры, что предусмотрено Программой сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Малайзии на 2023–2026 годы, подписанной 4 июля 2023 года.

Мирзиеев подтвердил полную поддержку Узбекистаном вступления Малайзии на пост председателя АСЕАН в 2025 году. В этой связи обе стороны выразили свою приверженность активизации сотрудничества между АСЕАН и Узбекистаном.

«В этой связи Малайзия вновь заявляет о своей поддержке стремления Республики Узбекистан к институциональному взаимодействию с АСЕАН и ее заинтересованности в рассмотрении вопроса о присоединении к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, признавая его потенциал для дальнейшего укрепления регионального мира и стабильности», – говорится в заявлении.

Лидеры также подчеркнули важность совместных мер в двустороннем и многостороннем форматах для борьбы с возникающими угрозами безопасности, в первую очередь связанными с транснациональной преступностью, включая терроризм и финансирование терроризма, незаконный оборот наркотиков и нелегальную миграцию.

В экономическом плане Малайзия и Узбекистан видят перспективы в создании совместных промышленных зон. Обе страны отметили, что это также откроет путь для внедрения передового опыта и технологий в развитие и управление промышленными парками.

«Кроме того, это будет способствовать привлечению управляющих компаний, менеджеров парков и других инвесторов для участия в планировании и развитии промышленных зон в Узбекистане», — говорится в заявлении.

В качестве ключевых направлений для развития экономического сотрудничества были названы возобновляемая энергия, халяльная индустрия, цифровизация, искусственный интеллект, развитие умных городов и стартапов.

Кроме того, стороны договорились укреплять сотрудничество, используя возможности кампании «Посети Малайзию 2026», а также исследовать перспективы исламского и халяльного туризма. «Обе стороны согласились использовать прямые рейсы Куала-Лумпур–Ташкент авиакомпаний Uzbekistan Airways и Batik Air Malaysia для повышения транспортной доступности», — отмечается в заявлении.

По итогам двусторонних переговоров между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом был подписан пакет документов, в том числе:

– Соглашение о сотрудничестве в области оценки соответствия продукции стандартам «халал»;

– Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах;

– Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования;

– Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения;

– Соглашение о сотрудничестве в области культуры;

– Соглашение о сотрудничестве в области судебно-экспертной деятельности;

– Соглашение об академическо-дипломатическом сотрудничестве;

– Протокол о сотрудничестве в сфере развития «умных» городов;

– Совместный план по углублению партнерства в области борьбы с коррупцией на 2025-2026 годы.

Малайзия сохранила положительный торговый баланс с Узбекистаном в 2024 году: объём двусторонней торговли составил 80,9 млн долларов США, что на 13,2% меньше по сравнению с 94 млн долларов США в 2023 году. Узбекистан продолжает оставаться вторым по значимости торговым партнёром Малайзии среди стран Центральной Азии.///nCa, 6 февраля 2025 г.