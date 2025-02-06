В Душанбе прошла очередная встреча специальных представителей государств ЦА и ЕС по Афганистану

5 февраля 2025 года в Душанбе состоялась шестая встреча специальных представителей по Афганистану в формате «Центральная Азия – Европейский Союз», сообщает МИД Туркменистана.

Туркменскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по приоритетным вопросам региональной безопасности и развития, а также проблемам, связанным с социально-экономической ситуацией в Афганистане.

Было отмечено, что встречи специальных представителей в данном формате стали регулярными и служат позитивной площадкой для выработки подходов к обеспечению мира и безопасности в Афганистане.

Нынешняя встреча дала возможность обменяться информацией о событиях и экономической ситуации в Афганистане, а также обсудить дальнейшее сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.

Стороны выразили твёрдую приверженность превращению Афганистана в стабильную, мирную и процветающую страну и признали усилия международного сообщества продолжить оказывать помощь народу Афганистана.

На встрече были обсуждены перспективы экономической стабилизации и восстановления Афганистана, отмечена важность создания благоприятных условий для экономической деятельности, финансово-банковского сектора и восстановления социально-экономической инфраструктуры в Афганистане.

В данном контексте А.Гурбанов подробно проинформировал участников о практических действиях туркменской стороны, направленных на восстановление экономики Афганистана.

Участники встречи подчеркнули необходимость продолжения диалога и сотрудничества в рамках формата «Центральная Азия – Европейский Союз» и выразили общее мнение, что для стабилизации политической, экономической и гуманитарной обстановки в Афганистане, необходима широкая консолидация международного сообщества – государств мира, прежде всего, региона Центральной Азии, а также авторитетных международных структур.

Также выражена заинтересованность в тесном взаимодействии по осуществлению совместных проектов, связанных с восстановлением Афганистана и интеграцией страны в систему глобальных связей. ///nCa, 5 февраля 2025 г.