«Зелёная дипломатия» Азербайджана: Результаты COP29 и будущие обязательства

Достижения Азербайджана на COP29, включая инициативу «Климат и мир», и его роль в качестве ключевого сторонника глобальных действий в области климата с акцентом на страны Центральной Азии, Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество (CAREC), Специальную программу ООН для экономик Центральной Азии (SPECA) и Каспийский регион

Посол Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмет Гезалов выступил с брифингом, на котором были представлены ключевые итоги COP 29, состоявшейся в Баку в ноябре 2024 года. Брифинг был организован в рамках Восьмого координационного совещания Климатической группы партнёров по развитию, которое прошло 5 февраля 2025 года в здании Организации Объединенных Нации в Туркменистане. Организаторами мероприятия выступили Посольство Великобритании и Программа развития ООН в Туркменистане.

Посол сообщил, что Азербайджан успешно подготовился к этому значимому событию и достиг поставленных целей всего за 10 месяцев, обеспечив важные соглашения в области климатического финансирования, адаптации и международного сотрудничества.

Гисмет Гезалов отметил, что на COP 29 основное внимание было уделено вопросам финансирования мер по борьбе с изменением климата. В конференции приняли участие представители 198 стран, а общее число участников составило 76 000, включая 80 глав государств, президентов, вице-президентов и премьер-министров. В результате удалось утроить предыдущую цель финансирования мер по борьбе с изменением климата, увеличив её до 300 миллиардов долларов США в год для развивающихся стран к 2035 году. Также было отмечено, что COP 29 призвала к мобилизации 1,3 триллиона долларов США ежегодно к 2035 году из государственных и частных источников, а также к добровольным взносам развивающихся стран в рамках сотрудничества Юг-Юг. Кроме того, на конференции были установлены новые стандарты, направленные на повышение прозрачности и подотчётности в области финансирования мер по борьбе с изменением климата.



Гисмет Гезалов также подчеркнул, что Азербайджан возглавил усилия по адаптации, разработав Бакинскую Дорожную Карту Адаптации в поддержку Глобальной цели по адаптации. Гисмет Гезалов отметил, что COP 29 завершил работу о введении в действие Фонда возмещения убытков и ущерба, который будет предоставлять финансовую поддержку странам, пострадавшим от климатических катастроф.

Посол сообщил, что одним из ключевых результатов COP 29 стало успешное завершение длительных переговоров по статье 6.4 Парижского Соглашения, направленных на создание надёжных и прозрачных углеродных рынков. Ожидается, что эти рынки позволят сократить расходы на определяемые на Национальном Уровне Взносы (NDC) на сумму до 250 миллиардов долларов США в год. Потенциально финансовые потоки могут достичь 1 триллиона долларов США к 2050 году, что будет способствовать поддержке инициатив, связанных с изменением климата, в развивающихся странах.

Он отметил, что в рамках COP 29 были получены обязательства от многих стран и организаций. В частности, было подписано Совместное Обращение COP о Перемирии, под которым поставили подписи 132 страны и 1200 организаций. Кроме того, были приняты декларации по водороду, экологически устойчивым цифровым решениям и сокращению выбросов метана. Эти обязательства направлены на реализацию мер по борьбе с изменением климата в таких областях, как туризм, сохранение водных ресурсов, накопление энергии и разработка экологически чистых цифровых решений.



Гисмет Гезалов подчеркнул, что в рамках Организации Тюркоязычных Государств (ОТГ) было инициировано новое партнёрство, направленное на ускорение действий в области изменения климата и инноваций. Эта инициатива объединяет государства-члены с целью продвижения устойчивых практик и зелёных технологий. Также был представлен Форум ОТГ по климатически устойчивым деревням, целью которого является обмен знаниями и ресурсами для создания сельских общин, устойчивых к изменению климата.

Было отмечено, что COP 29 способствовала укреплению приверженности стран Центральной Азии принципам «Зелёной» энергетики и устойчивого развития. Среди ключевых достижений — стратегическое партнёрство между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в области развитии и передачи «Зелёной» энергии. Проект Кабель Чистой Энергии Каспийского Моря направлен на экспорт возобновляемых источников энергии в Европу, что способствует укреплению региональной энергетической безопасности. Кроме того, был создан Форум «Климатические Умные Города» SPECA, целью которого является продвижение концепции «умных» городов по всей Центральной Азии и содействие достижению региональных климатических целей. По предложению Азербайджана было подписано Партнёрство CAREC по климату, инновациям и торговле, направленное на интеграцию климатических целей и торговли для обеспечения устойчивого развития.

В особенности, Посол Гезалов подчеркнул, что Азербайджан оказал поддержку гражданскому обществу, предоставив статус наблюдателя 154 новым неправительственным организациям и организовав совместные мероприятия с международными организациями гражданского общества. Гезалов также отметил, что в ходе проведения конференции было организовано 18 мирных демонстраций, что отражает приверженность Азербайджана открытому и разнообразному диалогу по вопросам климата.



В рамках COP29, проходившей под председательством Азербайджана, было инициировано несколько глобальных проектов, в том числе Бакинская Инициатива по Климатическому Финансированию, Инициатива COP29 «Климат и Мир» и партнёрство ОТГ в интересах зелёной экономики. Эти проекты отражают активную позицию Азербайджана в формировании глобальной климатической политики.

Гисмет Гезалов отметил, что в рамках COP 29 состоялось более 100 мероприятий, посвящённых вопросам финансов, инвестиций, энергетики, науки, технологий, развития человеческого потенциала и биоразнообразия. Эти мероприятия способствовали налаживанию глобального диалога между различными секторами и продвижению повестки дня в области климата.

Конференция по вопросам устойчивого развития Каспийского моря, прошедшая 19 ноября 2024 года, завершилась презентацией проекта «Каспийский дом». Гисмет Гезалов отметил ключевую роль Азербайджана в создании платформы для экологического диалога в Каспийском регионе, которая способствует решению экологических проблем в сотрудничестве с соседними странами и содействует устойчивому развитию.

Посол Гезалов подчеркнул, что Туркменистан официально был принят на Председательство SPECA на 2025 год, представив свою концепцию и инициативы. Азербайджан выражает поздравления Туркменистану и уверень в том, что страна внесёт свой вклад в решение проблемы изменения климата, в том числе посредством SPECA Диалог по Климату и Инновациям.

В преддверии передачи председательства в COP, посол Гезалов выразил приверженность Азербайджана устойчивому развитию, гарантируя, что результаты COP29 будут способствовать реальным действиям, направленным на создание более экологичного и устойчивого будущего. ///nCa, 5 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Азербайджана в Туркменистане)