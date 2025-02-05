Туркменистан и Узбекистан обсудили перспективы увеличения пропускной способности автодорожных пунктов пропуска «Фарап-Алат»

4 февраля 2025 года в режиме видеосвязи между представителями Государственной таможенной службы Туркменистана и Таможенным комитетом при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан.

В Повестке дня – увеличение пропускной способности автодорожных пунктов пропуска «Фарап автоёллары-Алат» и обсуждение предложений сторон по данному вопросу.

Как было отмечено, после недавней реконструкции Фарапского автодорожного таможенного поста наблюдается увеличение трафика транспортных средств между Туркменистаном и Узбекистан. Тем не менее, стороны обсудили совместные задачи для дальнейшего увеличения пропускной способности постов.

Было принято решение назначить контактные лица с обеих сторон для оперативного решения вопросов, возникающих в деятельности пунктов пропуска «Фарап автоёллары-Алат».

Стороны условились проводить встречи представителей двух таможенных служб, а осуществлять ознакомительные мероприятия для участников ВЭД Узбекистана о механизме Предварительного декларирования, запущенного в Туркменистане с 1 июня 2024 года.

Напомним, что реконструированный комплекс Фарапского автодорожного таможенного поста был пущен в строй в декабре 2024 года. Пропускная способность поста существенно повысилась и теперь составляет до 1000 транспортных средств в сутки, что вдвое больше чем раньше.///nCa, 5 февраля 2025 г.