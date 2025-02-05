Проект с китайской компанией AgiBot – Казахстан планирует стать региональным центром робототехники

В рамках международного форума Digital Almaty было подписано знаковое соглашение о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, ведущей китайской компанией AgiBot и рядом казахстанских университетов, направленное на развитие робототехники и искусственного интеллекта (ИИ) в стране.

Ключевые аспекты меморандума включают создание совместного R&D-центра на базе национальной платформы искусственного интеллекта Alem AI.

Планируется проведение научных исследований, разработка образовательных программ и содействие коммерциализации технологий. Одним из ключевых направлений станет передача технологий, включая локализацию производства роботов в Казахстане с возможностью экспорта, а также создание современной базы для сбора данных и оптимизации роботизированных решений для различных отраслей.

AgiBot, мировой лидер в робототехнике, недавно представил коммерческие модели гуманоидных роботов A2 и Lingxi X1, а в декабре 2024 года выпустил более 1 000 роботов со своего нового завода в Шанхае. Компания планирует обеспечить техническую поддержку и передачу знаний в области проектирования робототехнических решений.



Совместные инициативы будут включать:

Исследования в области ИИ, машинного обучения и IoT-решений

Разработку промышленных и автономных роботов

Образовательные программы и стажировки для специалистов

Создание условий для практической подготовки студентов

Финансовую поддержку проекта обеспечат АО «Qazaqstan Investment Corporation» и инвестиционный фонд EWPartners (частная инвестиционная компания, поддерживаемая крупными суверенными фондами стран ССАГПЗ и международными финансовыми инвесторами).

Трехлетний меморандум, вступающий в силу немедленно, направлен на позиционирование Казахстана как регионального центра инноваций в области робототехники и искусственного интеллекта.

Участники проекта подчеркивают, что соглашение откроет новые возможности для технологического развития страны, создаст условия для подготовки высококвалифицированных кадров и будет способствовать интеграции Казахстана в глобальную экосистему высокотехнологичных инноваций.///nCa, 5 февраля 2025 г.