Откройте для себя Восточные Жемчужины Турции

Восточная Анатолия Турции предлагает захватывающее сочетание разнообразных пейзажей и природы, богатой истории и теплого гостеприимства, что делает этот регион идеальным местом для путешествий. От крутых долин до потрясающих архитектурных чудес и вдохновляющих археологических памятников — здесь каждый найдет что-то для себя. Однако некоторые малоизвестные места обязательно нужно посетить, чтобы увидеть всю красоту и разнообразие этого региона. Вот несколько лучших мест в восточной части Турции, которые стоит исследовать, как местный житель.



Музей под открытым небом Арслантепе в Малатье: Малатья, известная своими сочными абрикосами и историческими достопримечательностями, – это ворота в ваше путешествие по восточной части Турции. Город приветствует путешественников, ищущих аутентичные впечатления, своим 8 000-летним археологическим памятником Арслантепе – монументальным районом, где зародилось государственное общество. Этот скрытый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО предлагает увлекательный взгляд на глубокую историю этих земель и поражает своих посетителей первым в Анатолии городом-государством с развитой бюрократией.



Замок Харпут в Элазиге: Соседний город Элазиг — следующая остановка на вашем историческом маршруте с его замком Харпут. Построенный урартами в VIII веке до н. э., замок служил множеству культур, о чем свидетельствует его архитектура, и стал свидетелем различных традиций и верований. Расположенный на вершине холма, замок предлагает фантастический панорамный вид на город.



Национальный парк долины Мунзур в Тунджели: Один из самых богатых природных регионов Анатолии по флоре и фауне ждет вас в Тунджели. С момента, как вы попадете в Национальный парк долины Мунзур, вас окружит неповторимое сочетание дикой природы и природы. Парк демонстрирует захватывающие пейзажи в этот сезон с лесами, ледниковыми озерами, каньонами и водопадами под снежным покровом. Это настоящий кусочек рая в природе!



Кемалие в Эрзинджане: Уютно расположенный вдоль Евфрата, город Кемалие в Эрзинджане — это уникальное место, где природа и история идеально дополняют друг друга. Исторические каменные дома города демонстрируют архитектурное наследие Анатолии с деревянными балконами и характерными дверными ручками, а природные чудеса, такие как водопад Карасу и захватывающий каньон Каранлык, также придают ему привлекательности. Кемалие, с его культурными и природными ресурсами, также включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО и выбран для программы повышения статуса лучших туристических деревень ООН. Это место обещает захватывающие впечатления для всех — будь то тихий отдых, культурное погружение или экскурсия по природным достопримечательностям.



Озеро Чылдыр в Ардахане: По мере продвижения на восток вас встретит чарующее озеро Чылдыр в Ардахане — крупнейшее пресноводное озеро региона. Расположенное между провинциями Карс и Ардахан, озеро Чылдыр замерзает зимой, и катание на санках, ледяная рыбалка, велопрогулки и прогулки по его кристально чистой поверхности превращают холод зимы в теплые воспоминания. Также здесь можно увидеть выступления кавказских народных танцев и насладиться завтраком у камина в домиках на озере — это незабываемые впечатления.



Археологический памятник Ани в Карсе: К югу от озера, на границе Карса, находится Ани, крупнейший археологический памятник в Восточной Анатолии. Этот объект наследия ЮНЕСКО, одно из важнейших мест раннехристианского периода, известное как «Город 1001 церкви», превратился в мультикультурное поселение Шелкового пути.



Дворец Исхака Паши в Агры: Дворец Исхака Паши — это архитектурное чудо, которое ждет вашего изучения в городе Агры. Этот дворец османской эпохи у подножия горы Агры заслуживает восхищения своим завораживающим сочетанием традиционной турецкой и сельджукской архитектуры с элементами европейского барокко. Не забудьте насладиться потрясающим видом на окрестные пейзажи, исследуя историю дворца и его украшения.///nCa, 5 февраля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)