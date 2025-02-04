Туркменистан и Казахстан подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства – встреча глав МИД в Астане

3 февраля 2025 года в Астане состоялись туркмено-казахстанские политические консультации во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и заместителем Премьер-Министра – министром иностранных Казахстана Муратом Нуртлеу.

В ходе встречи обсуждён широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны подчеркнули взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнёрства в духе дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Главы внешнеполитических ведомств подробно рассмотрели ход практической реализации договорённостей, достигнутых по итогам официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад в октябре 2024 года. Договорились продолжить оказывать содействие укреплению межпарламентских и межправительственных связей.

В ходе переговоров стороны обсудили совместные действия в текущем году – Международном году мира и доверия.

В этом контексте подчеркнут высокий уровень и позитивный опыт взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, в частности в ООН, ОИС, ЭКО, а также в форматах «ЦА+». Дипломаты озвучили обоюдную готовность сторон продолжать наращивание многосторонних отношений.

Министры констатировали нацеленность на активизацию межпарламентских связей, способствующих развитию разнопланового диалога. Они также договорились усилить темп и динамику взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Особое внимание было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества. За последние два года объём взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном стабильно превышает 500 млн долларов. Стороны условились принять согласованные меры по доведению товарооборота до 1 млрд долларов. Для достижения этой цели стороны намерены активизировать деятельность рабочей группы по расширению товарной номенклатуры и делового совета.

Отмечен значительный потенциал в сферах энергетики и транспорта. Выражена готовность далее содействовать развитию плодотворного взаимодействия в данных направлениях.

Подчеркнута содержательная повестка культурно-гуманитарного сотрудничества. В соответствии с поручением глав государств, в прошлом году в Астане состоялись торжественные церемонии открытия памятника Махтумкули в Астане, Абаю и Курмангазы в Ашхабаде, проведены перекрестные Дни культуры Казахстана и Туркменистана.

В ходе встречи министры «сверили часы» по актуальным аспектам региональной и международной повесток дня, подтвердили заинтересованность далее тесно сотрудничать в рамках многосторонних структур, а также продолжить оказывать взаимную поддержку при продвижении инициатив двух государств. В этом ключе состоялся обмен соответствующими вербальными нотами о поддержке кандидатур друг друга в международных организациях.

М.Нуртлеу поздравил туркменскую сторону с началом Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

Главы МИД подчеркнули важность дальнейшего развития региональной кооперации, совместных усилий по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии, в том числе в рамках Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и Международного фонда спасения Арала. ///nCa, 4 февраля 2025 г.