Туркменистан и Казахстан наладили стратегическое партнерство в области транспорта и связуемости

Казахстан и Туркменистан особое внимание уделяют активному углублению транзитно-транспортной связи. Об этом заявил заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на итоговой пресс-конференции после переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым (Kazinform ).

«С участием туркменского капитала в Казахстане функционируют около 100 компаний. Особое внимание уделяем активному углублению транзитно-транспортной связи, еще одной сильной составляющей наших отношений. С благодарностью можно отметить установление стратегического партнерства в этой сфере», — сказал Нуртлеу.

По его словам, развитие маршрутов, соединяющих внутренние рынки направлений «Азия-Европа», «Азия-Ближний Восток», может укрепить роль двух государств в международном сообществе.

«При этом одним из важных стратегических шагов станет эффективное использование преимуществ железной дороги Казахстан-Туркменистан — Иран. Развитие железнодорожной магистрали Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран, потенциал которой на сегодняшний день растет, также является взаимовыгодным и дает новый толчок международной торговле», – подчеркнул глава МИД Казахстана.

Он также упомянул партнерство по линии международного транспортного коридора Север-Юг: «Еще одна трансконтинентальная инициатива, в которой переплетаются наши интересы по расширению трехстороннего взаимодействия железнодорожных организаций Казахстана, Туркменистана и России в рамках коридора Север-Юг».

Как сообщил Нуртлеу, все аспекты логистического взаимодействия будут подробно рассмотрены на очередном заседании рабочей группы по транзиту и логистике, которое состоится в этом году. ///nCa, 4 февраля 2025 г.