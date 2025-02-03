Европейский Союз выделяет Узбекистану грант в размере 8,8 млн. евро на восстановление земель в бассейне Аральского моря

Европейский союз выделит 8,8 млн. евро в виде грантового финансирования для поддержки усилий по восстановлению земель в бассейне Аральского моря в Узбекистане в рамках новой экологической инициативы, реализация которой запланирована на 2025 год. Эти инвестиции осуществляются в рамках более широкой инициативы ЕС “Зеленая Центральная Азия”, которая направлена на решение региональных проблем, связанных с водными ресурсами, энергетикой и изменением климата.

Проект будет сосредоточен на Каракалпакстане, регионе, который особенно пострадал от Аральского экологического кризиса. Финансирование будет осуществляться в рамках партнерства между Французским агентством развития (AFD) и Европейским инвестиционным банком (EIB), сообщает Uzdaily.uz.

Инициатива направлена на улучшение экологических и социально-экономических условий для местных сообществ посредством мероприятий по восстановлению земель. Ключевыми элементами являются создание защитных зеленых зон вдоль высохшего дна Аральского моря и поощрение выращивания продуктивных деревьев и кормовых культур для поддержки развития агролесоводства в регионе.

Проект также будет направлен на укрепление потенциала Агентства Лесного хозяйства Узбекистана и других соответствующих организаций, уделяя особое внимание совершенствованию планирования землепользования и стратегий управления лесами.

Реализация проекта должна начаться в 2025 году, и между Узбекистаном, AFD и ЕИБ будут подписаны кредитные соглашения на сумму 30 миллионов евро каждое.

Эти комплексные усилия направлены на укрепление экологической устойчивости в регионе при одновременном восстановлении основных природных ресурсов, которые поддерживают местные сообщества и сельскохозяйственную деятельность.///nCa, 3 февраля 2025 г.