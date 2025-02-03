Искусственный интеллект в Центральной Азии: стратегии, инициативы, перспективы

nCa Report

Развитие искусственного интеллекта становится одним из ключевых приоритетов государственной политики стран Центральной Азии. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан демонстрируют системный подход к развитию ИИ, формируя необходимую инфраструктуру, готовя кадры и создавая благоприятные условия для инноваций.

Каждая страна определила свои приоритетные направления и целевые показатели в области искусственного интеллекта, что свидетельствует о стратегической важности данного направления для развития региона.

В Казахстане будет создан Международный Центр Искусственного интеллекта

В Казахстане будет создан международный центр искусственного интеллекта Аlem.ai. Об этом рассказал, выступая на международном цифровом форуме “Digital Almaty 2025: Industrial AI: технологии для новой эры” в Алматы, премьер-министр страны Олжас Бектенов.

Он будет открыт в Астане уже в текущем году.

По словам Бектенова, Центр объединит на одной площадке ведущие IT-компании, исследовательские лаборатории, стартапы и образовательные программы для совместной разработки решений.

По информации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Центр также будет способствовать созданию ИИ-экосистемы для привлечения инвестиций и поддержке стартапов.

Создание Центра позволит увеличить экспорт казахстанских ИИ-решений до $5 млрд к 2029 году, способствовать новой волне технологического и экономического роста за счет развития ИИ, сделать Астану ведущим центром ИИ-технологий в Центральной Азии.

В рамках проекта ежегодно планируется привлечь порядка 10 000 талантов в различных отраслях, обучить не менее 1000 ИИ-специалистов, запустить порядка 100 ИИ-стартапов и проводить порядка 10 научных исследований в области ИИ.

Стоимость ряда казахстанских AI-стартапов достигла на сегодняшний день 100 млн долларов.

Кыргызстан предлагает создать региональный хаб ИИ

Кыргызстан нацелен не только на системное внедрение искусственного интеллекта на национальном уровне, но и предлагает широкомасштабное сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза на площадке Регионального хаба искусственного интеллекта .

Об этом заявил председатель Кабинета министров-руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, выступая в рамках пленарной сессии международного цифрового форума «Digital Almaty 2025».

По мнению главы кабмина Кыргызстана, для успешной цифровой трансформации стран ЕАЭС необходимо сосредоточиться на таких направлениях как повышение цифровых навыков, поддержка стартапов и инноваций, кибербезопасность.

А для управления региональными проектами и согласования стратегий Кыргызстан предлагает создать Единый координационный орган.

К настоящему времени в Кыргызстане создан Национальный совет по искусственному интеллекту и в ближайшее время будет утверждена Национальная стратегия по искусственному интеллекту. Данная стратегия будет направлена на развитие локальных продуктов на основе искусственного интеллекта, улучшение взаимодействия между различными секторами экономики.

Таджикские школы экспериментируют с уроками ИИ

В Таджикистане технологии будущего активно осваивают в прямом смысле поколения будущего.

Пилотная инициатива охватывает десять школ страны. Основы искусственного интеллекта изначально начали изучать ученики пяти школ – Dushanbe International School, Contofield International School, школы «Навовар», гимназии «Кафолат» и Таджикско-Российского лицея-интерната «Хотам и ПВ».

Однако, ввиду высокого интереса, ряд частных школ также присоединился к проекту. В настоящее время в каждом учебном заведении группы по 15-20 учащихся осваивают современные технологии.

Перед внедрением предмета педагоги прошли интенсивную программу для учителей по методике преподавания ИИ, чтобы научить школьников понимать, как современные технологии меняют отрасли – от здравоохранения до образования.

Образовательная программа включает не только теоретическую подготовку, но и практическую составляющую. После вводного курса ученики приступают к разработке собственных проектов, что способствует развитию критического мышления и понимания практической пользы инноваций для общества.

Согласно Национальной стратегии по развитию ИИ, к 2040 году передовые технологии должны формировать до 5% ВВП Таджикистана.

Туркменистан делает первые шаги по изучению искусственного интеллекта

Туркменистан демонстрирует прогресс в области внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в различных секторах экономики и государственного управления. Эта инициатива реализуется через ряд стратегических проектов в образовательной, энергетической и административной сферах.

В области государственного управления в Академии государственной службы при Президенте Туркменистана недавно состоялся специализированный семинар по цифровой трансформации. Государственные служащие изучили современные цифровые инструменты и роль искусственного интеллекта в развитии электронного правительства и гражданского общества.

Министерство образования Туркменистана проявляет интерес к технологиям компании ULearning, которая является партнером Huawei, о внедрении системы Smartclass. Эта система, использующая ИИ, предназначена для оценки эффективности преподавания, создания учебного контента и анализа успеваемости. В рамках пилотного проекта планируется предоставить доступ 200 пользователям для тестирования системы.

В нефтегазовом секторе компания Dragon Oil (ОАЭ), партнер госконцерна “Туркменнефть”, уже применяет искусственный интеллект для геологоразведки и анализа коллекторских свойств пластов. По словам главного исполнительного директора компании Али Рашида Аль Джарвана, технология 3D-сейсмики успешно реализована на блоке Челекен и соседнем блоке 19.

Туркменистан также развивает собственные ИТ-решения. Среди недавних разработок – платформа e-mekdep, система рейтингового ранжирования вузов и профшкол, а также информационная система высшего образования. Эти инициативы демонстрируют стремление страны к цифровой трансформации и модернизации различных секторов экономики с использованием передовых технологий искусственного интеллекта.

Узбекистан реализовал более 20 проектов с использованием ИИ

В 2024 году в Узбекистане была утверждена стратегия по развитию ИИ до 2030 года.

Согласно стратегии, объем разработки программного обеспечения и услуг на базе ИИ должен достичь $1,5 млрд. Планируется создание 10 специализированных научных лабораторий для исследований в области искусственного интеллекта и развитие высокопроизводительной серверной инфраструктуры для обработки больших данных.

Одна из стратегических целей – вхождение Узбекистана в топ-50 стран по Индексу готовности правительства к ИИ.

Особое внимание уделяется развитию кадрового потенциала. В рамках сотрудничества с ОАЭ запускается масштабная программа по подготовке 1 миллиона разработчиков в сфере ИИ. Это партнерство призвано обеспечить страну квалифицированными специалистами для реализации намеченных планов.

В Узбекистане уже реализовано более 20 проектов с использованием технологий ИИ. Среди них – система оплаты по ладони PalmPay в метро, цифровая идентификация MyID и FaceID в мобильных приложениях, ИИ-ассистенты от ЕПИГУ и Налогового комитета, а также правовая платформа LexAI.

С 2025 года в стране внедряется новая система поддержки инновационных проектов в сфере ИИ. Развитие стартапов планируется осуществлять через программы акселерации и венчурного инвестирования. ///nCa, 3 февраля 2025 г.